Marchan en bici por la muerte de dos cicilistas atropellados en el mismo lugar

por Florencia de Sousa

Una mujer que iba en bicicleta a trabajar murió el martes 21 de mayo al ser atropellada por un camión en la intersección de Madero y Córdoba, lugar que se encuentra reducido al tránsito por obras en el denominado Paseo del Bajo. Hace poco más de un mes en el mismo lugar, otro trabajador perdió la vida de una forma similar. Para pedir justicia, diferentes organizaciones convocan el viernes 24 de mayo a una 'pedaleada' desde Congreso hasta el lugar del accidente, donde además se colocará una bicicleta blanca en un poste, en homenaje a la joven.

Magdalena Piccone se dirigía la mañana del martes en su bicicleta a las oficinas de Google donde trabajaba, y en el cruce de las calles Madero y Córdoba fue embestida por un rodado y perdió la vida. Hace poco más de un mes, en el mismo cruce, otro camión atropelló y mató a un joven ciclista de apenas 20 años, de nombre Ramiro Cayola, que trabajaba como repartidor de Rappi.

Bajo el lema "en la bici, una vida", diferentes organizaciones y grupos de ciclistas convocan a una pedaleada por "Magdalena Piccone y Ramiro Cayola Camacho", la cual se realizará el viernes desde las 19 en Congreso, y se trasladará hasta Puerto Madero. Al llegar al lugar del accidente se volverá a colocar en un poste una bicicleta blanca en memoria de la primera de las víctimas -la cual fue retirada por pedido del Gobierno de la Ciudad para la finalización de la obra del Paseo del Bajo que se inaugura el lunes- y se pondrá otra en homenaje a la joven recientemente fallecida.

Flyer de la convocatoria. Foto: Facebook

En diálogo con PERFIL, Marcelo Calderón, integrante de Masa Crítica, dio detalles de la convocatoria: "La muerte de Magadalena se dio a escasos metros de donde ocurrió la de Ramiro y en una situación similar. Decidimos, desde diferentes organizaciones, colgar dos bicicletas blancas ahora para que se den cuenta de que esa obra está manchada con sangre para nosotros como ciclistas. No puede ser que en un mismo lugar mueran dos personas de la misma forma y que no haya tomado nota el Gobierno de la Ciudad de eso".

En ese sentido, amplió: "Una de las personas que caminaba por el lugar donde murió Piccone relató que venía por Madero caminando, y por las obras las veredas estaban colapasadas y hasta los autos se metían por ahí porque no podían pasar y alertó a la Policía para que haga algo porque era un lio transitar. Cuando hizo 150 metros se encontró con la joven muerta". Y completó: "Los camiones no pueden transitar por la ciudad en un lugar de acceso como lo es Puerto Madero, donde hay peatones y ciclistas que son los más vulnerables. Por eso hacemos esta convocatoria, y aquellos que quieran estar y no tengan bicicleta, nos encontrarán a las 20 en el lugar del hecho. Las familias de Magdalena y Ramiro confirmaron su presencia".

La Ciudad realizó un simulacro de accidente vial en el Paseo del Bajo

Bicis blancas. La bicicleta blanca colocada en algunos sitios de la Ciudad es un símbolo que se usa en diferentes partes del mundo para recordar a los ciclistas que mueren víctimas de accidentes de tránsito o de robos.

Investigación. En la causa que investiga la muerte de Piccone, interviene el juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 46 a cargo de Jorge De Santo y la secretaría 134 de Santiago Llauro.