Margarita Barrientos se quebró al hablar de la pobreza: "La gente aquí no tiene salida"

La fundadora del comedor social Los Piletones, Margarita Barrientos, aseguró que hay muchas necesidades y que la cercanía de las fiestas recrudece la situación. “La necesidad nos golpea la puerta a cada rato", destacó y se quebró al reconocer que mucha gente “no tiene salida”.

“Yo soy una persona que me deprimo demasiado cuando veo que cada vez más gente no tiene trabajo”, contó Barrientos este miércoles 8 de diciembre en diálogo con HTH, programa conducido por Nacho Otero en Metro 95.1. “La gente lucha mucho para criar a sus hijos”, agregó.

“El jueves se acercó una señora de Moreno a pedirme mercadería y me preguntó si el 24 estábamos abiertos porque no iban a tener nada para comer, hay mucha desolación”, recordó. “Los números no son nada para nosotros, porque lo vivimos todos los días, la necesidad nos golpea la puerta a cada rato, no tiene horario”, insistió Barrientos con igual dosis de fortaleza y de sensibilidad.

"No puede ser que la gente se ponga a hacer una fila a la una de la madrugada para retirar el desayuno a las 8", dijo en relación en lo que pasa en los comedores que creó. “Cuando la gente no tiene salida es peor, es muy triste”, enfatizó la militante social.

Barrientos luego remarcó: “Es feo salir a poner la cara cuando la comida no alcanza, tenés que salir con un paquete de arroz, huevos, tenés que armarle un menú porque no podés salir con las manos vacías”.

Cualquier persona que quiera contactarse con Los Piletones para colaborar puede llamar al teléfono de la Fundación 4919-1333 o acercarse a Plumerillo 3995.

RB/ff