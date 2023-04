El analista financiero Carlos Maslatón habló sobre la polémica que generó la publicación de los honorarios que percibe en el programa Duro de Domar, de C5N, donde es columnista. También aseguró que la dolarización que plantea Javier Milei no puede realizarse y dijo que la economía está “en franco ascenso”.

“El primer error es que no es un sueldo, no soy empleado de C5N, soy un autónomo que cobra sus honorarios. Es importante que lo aclares. No soy empleado en relación de dependencia y no corresponde que lo sea”, dijo el abogado en diálogo telefónico con PERFIL.

La respuesta tiene como trasfondo un tweet del miércoles 26 de abril donde adjunto la factura en la cual cobra sus servicios por ser panelista en el programa nocturno. “Mis honorarios, facturados a C5N. Ante preguntas de numerosos foristas”, fue la descripción que acompañó la imagen.

Carlos Maslatón mostró cuánto gana en Duro de Domar y generó polémica y bronca

Ante la consulta de este medio, Maslatón explicó que su presencia “amplia” en redes sociales y la identificación del canal con el oficialismo fueron parte de las razones que motorizaron su comentada publicación. “Me dicen que soy empleado del gobierno y que tengo condicionada mi opinión. No soy empleado del gobierno y no recibo fondos, tampoco del canal. No tengo ninguna limitación para decir lo que se me da la gana”, reconoció.

El posteo generó críticas de usuarios pero también de periodistas. Uno de ellos fue Paulo Kablan, quien también trabaja en el canal. “Carlos, sepa ud que me alegro que le paguen lo que necesita para el taxi y el bar. Pero créame que en esta noble actividad del periodismo, hay muchos, incluso sentados a su lado, que no les pagan taxi y trabajan muy bien aunque tienen que vivir con menos. No les falte el respeto”, reclamó.

El monto de la factura era de $500.000 más IVA, lo que totalizaba $605.000. Maslatón aseguró que por el impuesto a las ganancias la cifra cierra alrededor de $350.000.

La factura publicada por Carlos Maslatón.

Luego fue consultado por una respuesta en redes sociales, donde había afirmado que “queda bien” presentarse como pobre. “Vivimos en un país de ideología comunista. Entonces está mal decir lo que uno gana. Para mí este monto es una miseria. Es una plata insignificante. Tire esto para aclarar mi situación política”, aclaró.

Por otro lado, consideró que no es comparable el sueldo de un docente (“hay miles”) al de un panelista, un mercado más pequeño: “Es un problema de oferta y demanda, libertad de contratación. Así funciona el mercado”.

Maslatón habló de la dolarización que propone Milei

El especialista en mercados aseguró que la dolarización que propone el diputado de La Libertad Avanza no se puede llevar adelante. “Milei sabe que no se puede hacer en esos términos pero lo plantea por una cuestión política”, sostuvo.

También detalló el por qué de su mirada. “Dolarización significa reemplazar todos los pesos físicos y los depósitos que existen, canjearlos por dólares. ¿Quién tiene que aportar esos dólares? El estado. Entre esto y la deuda en pesos el Banco Central necesita USD 120.000 millones. No se puede hacer con los USD 10.000 o USD 15.000 como ellos dicen porque podes reemplazar solamente la base monetaria, no los depósitos”, desarrolló.

Luego ahondó: “Si no lo hacés, los depósitos se convierten en “argendólares”, algo que no existe. Como la dolarización implica derogar el Banco Central y los depósitos pasan a ser en “argendólares” permanece intacto el sistema de multiplicación de dinero bancario por parte de los bancos, es decir la creación secundaria de dinero que es propia del sistema bancario”.

Carlos Maslatón

En la misma línea aclaró que si el Banco Central no existe, lo que genera es una posición de riesgo al cliente. “En un año podrías tener una fundición total del país. (El economista Emilio) Ocampo y Milei no están pensando en reconstituir los canjes de pesos a dólares. En esas condiciones no se puede hacer”, subrayó.

Finalmente, volvió a ratificar su pronóstico de que el país tocó su piso y “está en franco ascenso”. “Estamos viendo los inicios de la recuperación. Que todos estén diciendo lo contrario para mi no es preocupante, sino confirmatorio. Cuando vos tenes una opinión muy concentrada se va a dar todo lo contrario”, cerró.

gi / ds