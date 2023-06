Brutal golpiza en Devoto: agredieron a un mecánico porque demoraba en entregar un vehículo

Un mecánico fue víctima de un episodio de máxima violencia el último lunes por la noche, mientras se desenvolvía en su taller de reparación de vehículos ubicado en el barrio de Villa Devoto. Todo transcurría con normalidad hasta que un cliente, presuntamente furioso por la demora en la entrega del coche, ingresó al local y sin preámbulos agredió a los golpes al trabajador de 62 años. Como resultado del ataque, el hombre padeció un traumatismo de cráneo y la violenta secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la oficina.

El agresor no actuó solo, sino que fue acompañado por dos sujetos vestidos con ropa oscura. Hacia las 21:30 de este lunes los sospechosos se presentaron en el taller de la calle Tinogasta, perteneciente a un hombre identificado como Carlos Rey, quien resultó víctima de una brutal golpiza y anticipó en declaraciones a la prensa que se trataría del "hijo de un cliente”.

El autor de la golpiza ingresó en la oficina de Carlos, mientras que sus acompañantes amenazaban y golpeaban al resto de los empleados del taller.

En las imágenes se percibe que el joven arremetió directamente contra el mecánico, que se encontraba sentado en la oficina, observando su celular. Lo sorprendió a los golpes hasta desfigurarle el rostro y ocasionarle un traumatismo encéfalo-craneal (TEC).

Cuando la víctima estaba mareada y a punto de perder el conocimiento, el agresor continuó repartiendo golpes y la impactante escena fue grabada por las cámaras de seguridad.

"Jamás tuve un episodio así", sostuvo el mecánico

Carlos Rey fue atendido de urgencia en el Hospital Zubizarreta y, una vez que recibió el alta, dialogó con la prensa para explicar lo sucedido.

“Yo me llevé la peor parte. Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. Me pegó hasta cuando ya me había caído”, declaró el mecánico a TN.

“No me peleo con nadie, la gente puede estar re loca. Yo jamás tuve un episodio así, no sé ni quién es, sólo sé que es hijo de un cliente. Lo estaban terminando el auto, lo estaban lustrando. Se le había arreglado un choque”, detalló la víctima del ataque.

Por otra parte, Rey expuso que "no tiene miedo" de volver a ver a los sujetos que lo golpearon: “No tengo miedo de cruzármelos, a él tampoco. Si se quieren venir que vengan, yo no los lastimé ni lo humillé ni nada, le estaba haciendo un auto nada más”.

