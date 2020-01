Meoni se animó a deslizar su "opinión personal" sobre El Palomar: "Debe continuar"

Refiriéndose a uno de los proyectos aéreos llevados adelante por el macrismo, que hizo de "la revolución de los aviones" una parte vital de sus discursos de campaña, el ministro de Transporte, Mario Meoni, se mostró a favor de que "el Aeropuerto de El Palomar continúe" en operaciones.

Aunque aclaró que su opinión era "a título personal", ya que el funcionamiento de esa estación aérea "está restringido por una medida judicial", el funcionario indicó que la cartera a su cargo está por estos días "presentando mayor cantidad de informes y ofreciéndole a la Justicia todo lo necesario sobre cuestiones de contaminación, complicaciones y logística".

"No hay una decisión porque debe resolverse la cuestión judicial, que mantiene el funcionamiento restringido sin que se pueda operar por la noche", precisó Meoni en una conferencia de prensa en Casa Rosa al referirse a la continuidad o no de esa estación aérea, aunque se animó a destacar que "si se me pide una opinión, mi opinión personal es que debe continuar, pero reitero que es una opinión personal".

"Nos estamos reuniendo con los intendentes de la zona para determinar qué impacto económico tiene o no un aeropuerto allí", detalló, detalló el reemplazante de Guillermo Dietrich en el vital sector de Transportes, remarcando que "a partir de esa ronda de consultas, y de las posibilidades operativas de las empresas que operan, se verá si El Palomar continúa o no".

Flybondi le pidió la renuncia al directivo que dijo que el peronismo era un "cáncer"

La prohibición de los vuelos en el Aeropuerto de El Palomar entre las 23:00 y 6:00 de la mañana fue dispuesta por la jueza federal en lo civil y Comercial Federal de San Martín, Martina Forns, ante un pedido en el que se cuestionó el funcionamiento de esa base aérea en horario nocturno bajo el argumento que afecta a quienes viven en las zona aledañas. El pedido de los vecinos iba más allá de la restricción nocturna, ya que reclamaban que se termine con la operatoria de esa estación como cabecera de varias de las empresas denominadas de "low cost".

El cese de los vuelos en la franja nocturna, dispuesta por Forns, apuntaba a "preservar la salud de la población ubicada en los alrededores del Aeropuerto de El Palomar, que a la fecha está siendo alterada en su descanso y el sueño nocturno", según los considerandos del fallo. La decisión fue comunicada en su momento al Ministerio de Transporte de la Nación, la ANAC y a las empresas que operaban en el lugar. La ANAC consideró que "esa decisión afecta a unos 6.000 pasajeros semanales que vuelan a destinos como Asunción, Bariloche, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán.

N.A./ H.B./ D.S.