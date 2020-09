Migraciones contuvo un intento de ciberataque: renunció el titular de informática

Noticias Relacionadas Coronavirus: cómo evitar a los hackers en esta cuarentena online

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informó días atrás que logró "contener un intento de ciberataque" al organismo, lo que ocasionó la caída momentánea de servicios, que se estaban "restableciendo de manera paulatina".

El Sistema Integral de Captura Migratoria (SICAM), que opera en los pasos internacionales "se vio particularmente afectado, lo que ocasionó en las horas siguientes al ciberataque, retrasos en el ingreso y egreso al territorio nacional". Confirmaron desde el organismo que los cinco pasos fronterizos terrestres sumados Ezeiza y Buquebus funcionan correctamente.

A raíz de lo sucedido, según supo PERFIL de altas fuentes, las autoridades le solicitaron la renuncia al Director General de Gestión Informática y Tecnología de la Información Juan Carlos Biacchi.

A través de un comunicado de prensa, se destacó que "el ataque no afectó la infraestructura crítica de la DNM, ni la información sensible, personal o corporativa", que administra esa dependencia. Sin embargo, en las últimas horas de este viernes 4 de septiembre, un presunto grupo de hackers o cibercriminales amenazó con difundir información estratégica del Ministerio del Interior si no se efectivizaba un pago 76 millones de dólares.

Desde el ento desmintieron que se haya robado material sensible ni de ningún argentino por lo que radicaron no sólo la denuncia judicial sobre el intento de ciberataque sino además por "la extorsión" que se busca llevar a cabo.

"Es un intento de ataque similar al sufrido por Telecom semanas atrás", afirmaron las fuentes.

La denuncia que realizó la Dirección Nacional de Migraciones, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior a cargo de Eduardo 'Wado' De Pedro, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.