Mundial de Natación Masters 2025: el argentino que brilló como subcampeón entre más de 11.000 atletas

La dedicación de toda una vida tuvo su recompensa para el nadador Roberto Dobie, que regresó de Singapur con dos medallas de subcampeón mundial en natación máster en el World Aquatics Masters Championships, que reunió a más de 11.000 atletas de 100 países de todo el mundo. A sus 56 años, sigue entrenando con la misma disciplina y constancia que en su juventud, mientras ocupa la Dirección de Auditoría Interna en Perfil.

Dobie se consagró subcampeón mundial en los 400 metros combinado con un tiempo de 5:18.92 y en los 200 metros combinado con 2:26.15, demostrando versatilidad, ya que las pruebas combinadas exigían dominar los cuatro estilos de natación: mariposa, espalda, pecho y libre.

La trayectoria de Dobie comenzó en el Club Atlético Temperley y se consolidó en otros clubes como Obras Sanitarias de la Nación y Atlético Independiente. De la mano del entrenamiento y la disciplina, mantuvo un ritmo intenso durante años: “Me levantaba a las 4.20 de la mañana, entrenaba hasta las 7 y después iba a clases”, recuerda sobre el entrenamiento que lo llevó a participar en campeonatos argentinos, sudamericanos y Panamericanos.

A la par de su carrera deportiva, Dobie se recibió de contador público y completó la licenciatura en Administración al mismo tiempo que mantenía un entrenamiento intenso en natación. De esta manera, decidió hacer la carrera en ocho años en lugar de seis: “Sé que se puede vivir de esto como entrenador o organizador de torneos, pero no es lo normal, son algunos casos. En mi caso preferí estudiar y cuando terminé, ya tenía el 80% de la carrera lista, lo que me dio otra tranquilidad para entrenar sin presiones”, explicó.

El nadador demuestra que es posible combinar la vida profesional con la pasión deportiva. “No es fácil, pero organizar los horarios y mantener la disciplina me permite avanzar en ambos mundos”, aseguró. Reconoció además que su familia fue un soporte clave: “Mi mamá siempre vino a los entrenamientos y mi papá me apoyó cuando los tiempos no salían. Ese acompañamiento me ayudó a que nunca abandone el camino”.

La actuación de Argentina en el Mundial de Natación Masters 2025

La edición 2025 del Campeonato Mundial de Natación Masters se celebró del 26 de julio al 22 de agosto, un año después de los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidándose como el mayor evento acuático del mundo en número de participantes. A esta cita internacional fueron invitados nadadores y equipos de natación, saltos ornamentales, waterpolo, natación artística y aguas abiertas de todo el mundo para inscribirse y competir.

A lo largo de las dos semanas de competencia, las pruebas se desarrollaron en dos piletas oficiales: el OCBC Aquatic Centre y el World Aquatics Championship Arena, donde los participantes demostraron su versatilidad y resistencia. Se esperaba la participación de 6.000 atletas, pero finalmente se inscribieron alrededor de 11.000 competidores de más de 100 países, entre ellos Argentina, que estuvo representada por 20 nadadores, tres de los cuales pertenecen a la Federación FENBAS y formaron parte de esta gran cita internacional:

Roberto Dobie, del Club Poseidon Swim & Gym, participó en cinco pruebas:

100 m Pecho | Heat 20, Carril 3 (8 de agosto) – 5° puesto con 1:12.42

400 m Combinado | Heat 16, Carril 3 (10 de agosto) – 2° puesto con 5:18.92

200 m Combinado | Heat 21, Carril 5 (11 de agosto) – 2° puesto con 2:26.15

200 m Pecho | Heat 19, Carril 3 (12 de agosto) – 4° puesto con 2:40.80

50 m Pecho | Heat 29, Carril 6 (13 de agosto) – 3° puesto con 31.88

Yamila Zavala Rodríguez, del Club Honu Beach, participó en cinco pruebas:

200m Espalda | Heat 18, Carril 7 (8 de agosto) – 5° puesto con un tiempo de 2:41.48 .

50m Mariposa | Heat 24, Carril 8 (10 de agosto) – 6° puesto con 31.91 .

100m Mariposa | Heat 13, Carril 2 (11 de agosto) – 2° puesto con 1:12.12 .

100m Espalda | Heat 25, Carril 0 (12 de agosto) – 7° puesto con 1:14.00 .

50m Espalda | Heat 30, Carril 4 (13 de agosto) – 1° puesto con 34.10, asegurando medalla de oro.

Hase Hayo, del Club Poseidon Swim & Gym, participó en varias pruebas de libre:

800 m Libre | Heat 15, Carril 0 (7 de agosto) – 8º puesto, 10:43.74

100 m Libre | Heat 21, Carril 9 (8 de agosto) – 5º puesto, 1:01.18

200 m Libre | Heat 19, Carril 0 (10 de agosto) – 7º puesto, 2:19.81

50 m Libre | Heat 34, Carril 7 (11 de agosto) – 3º puesto, 27.85

400 m Libre | Heat 17, Carril 3 (13 de agosto) – 4º puesto, 5:04.03

