Pan American Energy lanza una nueva edición de su Programa de Pasantías Nacionales

La compañia empresarial energética Pan American Energy (PAE) lanza una nueva edición de su programa de Pasantías Nacionales, iniciativa que ofrece a estudiantes universitarios de todo el país la posibilidad de realizar sus primeras experiencias laborales en un entorno profesional dinámico y de aprendizaje continuo. Acerca de la convocatoria, está dirigida a aquellos que estén cursando a partir del tercer año de sus carreras universitarias y residan en las localidades donde se tiene operaciones: Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

Aquellos que estén interesados en postularse pueden completar el formulario de inscripción a través de www.paepasantias.com hasta el 19 de septiembre. El programa comenzará en noviembre de este año y tendrá una duración de 6 meses con la posibilidad de prorrogarlo hasta alcanzar un máximo de 18 meses.

Una oportunidad para que jóvenes de contextos vulnerables accedan a experiencia profesional y acompañamiento integral

En esta edición se seleccionarán más de 50 pasantes provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país. Desde su creación en 2019, ya participaron más de 260 estudiantes consolidando a este programa como un espacio de formación, desarrollo y crecimiento profesional.

Su impacto es directo en el sistema educativo nacional al consolidar vínculos con universidades de todo el país y formar a quienes serán los profesionales del futuro. Está orientado a estudiantes de carreras como Ingeniería, Geociencias, Ciencia Económicas, Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Abogacía, Comunicación, Marketing, Recursos Humanos, Sistemas de la Información, Seguridad e Higiene, Psicología y disciplinas afines.

A través de PAE renueva su alianza con la ONG BisBlick, entidad que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables que aspiran a convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Gracias a este convenio, 5 estudiantes de la Red BisBlick se sumarán al programa de pasantías y recibirán un acompañamiento integral para potenciar su desarrollo profesional.

Destacadas empresas argentinas impulsan programa de prácticas profesionales internacionales

“A través de este programa buscamos acompañar el talento de nuestros jóvenes y el desarrollo de las comunidades donde vivimos. Cada nueva edición es una oportunidad para generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy.