Pese a la cuarentena, habrá cinco manifestaciones este martes 26 de mayo

Este martes 26 de mayo habrá una serie de marcha y manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires, aún con la cuarentena obligatoria vigente para evitar la propagación del coronavirus. Ya pasaron 67 día desde que el presidente Alberto Fernández decretó la medida y sólo pueden circular para ir a sus trabajos aquellos que cumplan tareas esenciales.

Además a partir de esta jornada,y por tiempo indeterminado, once estaciones de trenes interurbanos de la ciudad de Buenos Aires dejarán de estar operativas, en el marco de una nueva etapa del iaslamiento.

Las protesta programadas serán desde la mañana en diferentes puntos de Capital Federal:

A las 10 en Pellegrini al 300 de residentes y concurrentes de CABA.

A las 11 en la zona de Obelisco se congregarán empleados de BEC protección y CTA

A las 12 en Avenida de Mayo al 500 se convocaron Músicos Organizados.

A las 12 también en Avenida Cobo y Curapaligüe habrá una concentración de familias y organizaciones del Bajo Flores.

A las 13:30 en Combate de los Pozos al 1800 habrá un reclamo de personal de ATE.

Transporte. La empresa Trenes Argentinos anunció que desde este martes se incrementarán los controles de permisos de circulación "a fin de que los servicios sean utilizados sólo por trabajadores esenciales y exceptuados".

El objetivo es desalentar el uso de los distintos ramales ferroviarios interurbanos hacia y desde la Capital Federal, tanto de quienes no cuentan con el permiso correspondiente como de quienes sí lo tienen.

La principal viróloga de China dice que "el coronavirus es sólo la punta del iceberg"

Los trenes de la línea Mitre, ramal Retiro-Mitre-José León Suárez no se detendrán en las estaciones 3 de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago y Pueyrredón. En tanto, también en la línea Mitre, pero en el ramal Retiro-Tigre, los trenes no pararán en las estaciones Lisandro de la Torre y Rivadavia, es decir que dentro del territorio porteño sólo se detendrán en Belgrano C y Núñez, además de la terminal de Retiro.

Por su parte, la línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen, la primera saliendo de Constitución. Por su parte, los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y en la línea Belgrano Sur en Presidente Illia.

Un tratamiento contra el coronavirus aprobado en Argentina se aplica en EE.UU. a 5000 pacientes

La compañía informó que fueron reforzadas las medidas de control para que el viaje de las personas que realizan tareas exceptuadas cumpla con "todos los requisitos de salubridad indispensable", por lo que se incrementó "el proceso de limpieza y desinfección de los espacios comunes, las zonas de contacto de las formaciones y los molinetes y terminales SUBE".

Asimismo, a la llegada de cada uno de los trenes a las cabeceras, se efectúa una limpieza integral de los pasamanos, pisos y zonas de contacto de todas las formaciones con amonio cuaternario, un sanitizante con efecto residual que elimina virus, bacterias y hongos.

F.D.S./