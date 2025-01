Piden sacarle la licencia al juez que llevaba a su hija en el baúl

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Catamarca, quien fue filmado conduciendo un auto con su hija menor de edad dentro del baúl.

El incidente sucedió el pasado 6 de enero sobre la Ruta Provincial 4, en la localidad de Las Rejas, cuando un conductor que viajaba detrás del vehículo del magistrado grabó la situación.

El video fue grabado por otro automovilista y se viralizó rápidamente. Lo que se observa en la filmación es a la menor saludando a otros automovilistas desde el baúl, que se encontraba semiabierto debido a los materiales de construcción que el juez transportaba.

La situación se viralizó porque las imágenes evidencian el grave riesgo al que fue expuesta la niña. Ante esta imprudencia en la conducción, la ANSV solicitó a las autoridades locales que sea inhabilitado temporalmente para conducir.

Además, la Agencia requirió que el magistrado sea sometido a una reevaluación psicofísica para determinar si está en condiciones de seguir conduciendo vehículos.

El titular del Juzgado, Fabricio Gershani Quesada, fue escrachado en redes sociales tras la difusión del video en el que se ve a su hija en el baúl del auto. Tras el caso, el juez salió a pedir perdón públicamente.

Ante la viralización del video, que generó polémica e indignación, Quesada tuvo que salir a hablar públicamente y pedir perdón: “Cometí un error”.

“Tenemos que velar por la seguridad de nuestros hijos. Con el diario del lunes me doy cuenta de que podría haber hecho muchas otras cosas que no sean eso. Afortunadamente, no pasó nada, si no, me lamentaría el resto de mi vida”, señaló.

El juez sostuvo que, “si bien es un tema de índole personal”, al ser una persona pública tiene “obligación” de dar las explicaciones del caso, aunque lo “perjudique”.

Conforme a lo detallado por el magistrado sobre esta situación, explicó que el pasado 6 de enero fue a un corralón con su hija en el asiento traseso. Sin embargo, relató que cuando empezó a guardar los materiales vio que no tenía más lugar, por lo que replegó los asientos e hizo que la menor se recueste allí.