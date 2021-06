Pobreza: solo uno de cada cuatro chicos en el país come todos los días

“Un rostro detrás de cada número. Radiografía de la pobreza en la Argentina” es el título del informe que se presentó el miércoles pasado para impulsar, este fin de semana, la colecta anual de Caritas Argentina. El estudio analiza la situación social del país y las políticas aplicadas para la crisis. Participaron, entre otros, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, Agustín Salvia, junto a Ianina Tuñón, coordinadora del programa Infancia del ODSA-UCA y el director ejecutivo de Cáritas Argentina, Nicolás Meyer, entre otros.

En su presentación ante la prensa, de la que participó PERFIL, Salvia pidió “mucho más compromiso de nuestra dirigencia” para poder revertir el crecimiento de la pobreza, al tiempo que instó a avanzar en el “diálogo con los diferentes”.

El capítulo de la infancia, encabezado por Tuñón, fue uno de los más desalentadores: “más de la mitad de los chicos son pobres, porcentaje que alcanza casi el 75% en el conurbano bonaerense y otras zonas del país” y precisa que en estos lugares “de cuatro chicos que se sientan a una mesa, solo uno come todos los días”, destaca.

Según Salvia, además, “sin la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la tarjeta Alimentar, la pobreza extrema se habría duplicado” el año pasado”, en medio de la primera ola de la pandemia. “El diálogo es urgente, porque sin él la catástrofe será mayor”, alertó, y reclamó “reformas estatales tributarias”, y encarar una lucha decidida contra la inflación, la cual, advirtió, “derrumba los pocos recursos de la población, pero también la proyección de un futuro”.

El economista consideró al informe como “una forma de interpelar a la dirigencia” para que comprenda que “nuestras deudas sociales son estructurales, no surgieron con la pandemia ni van a terminar cuando finalice si no hacemos lo necesario”. “Se esperaba que este año, con la recuperación económica, iba a comenzar una etapa de recomposición, pero no está ocurriendo eso”, lamentó.

Enfoques. Entre los aspectos principales de la presentación, se destacó la evolución de los niveles de pobreza que, como habitualmente muestran los informes de la UCA, se aborda desde un enfoque “multidimensional”, que supera el criterio ceñido exclusivamente a los aspectos relacionados con los ingresos monetarios.

El informe destacó que sin medidas como el IFE la situación habría sido más dramática. Desde esa perspectiva, Salvia puntualizó que en 2020 “uno de cada cuatro argentinos es pobre en forma multidimensional” y solamente el 28 por ciento de los habitantes está “liberado de la pobreza en todas sus dimensiones”. En la presentación se puso énfasis en “el aumento de las desigualdades” entre los estratos altos y bajos de la población y se alertó que esa brecha se viene profundizando “desde antes de la pandemia”.

En el caso de la infancia y adolescencia, en tanto, Tuñón dijo que “las transferencias de ingresos son insuficientes pero necesarias en la coyuntura actual”.

Otro aspecto considerado por el trabajo del ODSA fue el del impacto psicológico de la pobreza. Al respecto, Soledad Rodríguez Espínola puntualizó que “a mayor precariedad laboral y socioeconómica y ante mayor inseguridad alimentaria, la sintomatología ansiosa y depresiva aumenta”.

En 2020, la recaudación total fue de $126.165.558, un 8,58 % de incremento respecto de 2019. Para este fin de semana, a los voluntarios que se acercarán a algunas zonas del país para hacer la recaudación en forma presencial se suman formas de donación sencillas a través de la web de la organización.