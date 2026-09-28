Poder Ciudadano: Martín D’Alessandro habló sobre corrupción, transparencia y participación ciudadana

El presidente de Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, cuestionó al Gobierno durante la cena anual de la organización y advirtió sobre el deterioro de la transparencia, los controles institucionales y la participación ciudadana. En su discurso, sostuvo que la corrupción continuaba siendo un problema estructural de la Argentina y reclamó fortalecer las instituciones democráticas.

D’Alessandro señaló que la corrupción en el ámbito público tenía múltiples dimensiones y que afectaba tanto al funcionamiento del Estado como a la democracia y la economía. En ese sentido, sostuvo que el problema restringía la igualdad ante la ley, aumentaba la desconfianza en las instituciones y dificultaba una asignación eficiente de los recursos públicos.

Durante su exposición, el titular de Poder Ciudadano también hizo referencia al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y afirmó que la Argentina se encontraba en el puesto 104 entre 182 países, con 36 puntos sobre 100. Según planteó, se trataba del peor resultado del país en los últimos diez años y consolidaba una tendencia negativa de los últimos seis.

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Las críticas a las políticas del Gobierno

En otro tramo de su discurso, D’Alessandro cuestionó distintas iniciativas impulsadas durante los últimos años y sostuvo que el país no había avanzado en políticas específicas para incrementar la transparencia. Entre otros puntos, mencionó la reducción de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción y cuestionó el proyecto de “inocencia fiscal”, por considerar que su versión original podía permitir que funcionarios públicos blanquearan dinero no declarado sin brindar explicaciones.

También apuntó contra el proyecto de reforma política por los cambios propuestos sobre el financiamiento de las campañas electorales. Según sostuvo, la iniciativa planteaba eliminar límites a las donaciones de dinero y habilitar campañas paralelas sin controles, algo que consideró contrario a las tendencias y buenas prácticas internacionales.

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D’Alessandro además cuestionó el aumento del gasto en agencias de inteligencia y la falta de rendición de cuentas, y vinculó estas situaciones con distintos episodios de presunto enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. En ese contexto, sostuvo que la corrupción también tenía un impacto directo sobre la economía y mencionó estimaciones según las cuales podía representar una pérdida de entre el 8% y el 10% del PBI anual.

El presidente de Poder Ciudadano también rechazó la idea de que la reducción del tamaño del Estado fuera suficiente para terminar con la corrupción. Según explicó, mientras las regulaciones excesivas podían generar oportunidades para prácticas corruptas, una desregulación sin controles también podía aprovecharse de la debilidad estatal.

Como ejemplo, recordó una denuncia realizada por Poder Ciudadano ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año pasado por el ingreso de autos de lujo declarados como vehículos de colección. De acuerdo con su relato, el caso derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, modificaciones normativas y el traslado de las actuaciones a la Justicia Penal Económica.

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El reclamo por la participación ciudadana

Otro de los ejes del discurso fue la participación de la sociedad civil en la democracia. D’Alessandro sostuvo que las instituciones debían ser reforzadas y que la transparencia y la democracia no eran elementos decorativos, sino factores vinculados con el crecimiento económico y la generación de confianza.

En ese sentido, cuestionó lo que definió como una creciente intolerancia y una reducción de los espacios de participación ciudadana. También hizo referencia a medidas vinculadas con el acceso a la información pública y la designación de jueces, y sostuvo que algunas decisiones del Gobierno nacional limitaban la intervención de la ciudadanía.

El titular de Poder Ciudadano también se refirió al proyecto de regulación del lobby y al de “defensa de la soberanía nacional”. Según planteó, ambas iniciativas contenían artículos que podían afectar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y la libertad de opinión. D’Alessandro pidió que el Congreso analizara los riesgos que, a su entender, implicaban esas disposiciones para la democracia.

Hacia el final de su discurso, D’Alessandro recuperó las palabras de Marta Oyhanarte, fundadora de Poder Ciudadano, durante la primera convocatoria pública de la organización en 1989. A partir de aquella referencia, reivindicó la participación ciudadana y la construcción colectiva como parte de una democracia basada en normas claras, ética pública y Estado de derecho.

El presidente de Poder Ciudadano remarcó que la organización no había sostenido una posición antipolítica ni buscado alimentar los escándalos, sino que había promovido una mirada pluralista y enfocada en la transparencia preventiva, los controles y la rendición de cuentas. “Las instituciones importan siempre, gobierne quien gobierne”, sostuvo al resumir la posición de la entidad.

Finalmente, D’Alessandro planteó que una sociedad civil activa y organizada podía contribuir a recuperar los vínculos de confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Según sostuvo, ese capital social y esa cultura cívica resultaban centrales para fortalecer el funcionamiento institucional y generar mejores condiciones para el desarrollo.

RG/MSS