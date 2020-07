Los propietarios creen que la Ley de Alquileres perjudicará a inquilinos

El abogado y Presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, aseguró a que la nueva Ley de Alquileres, ya publicada en el Boletín Oficial, perjudicará al sector que se pretende beneficiar, es decir, los inquilinos, por una serie de factores. "En nuestro país nada es oportuno, todo se hace fuera de término", aseguró.

Abatti, en declaraciones a radio Led, advirtió que "no nos escucharon a los propietarios cuando habíamos propuesto cambios en esta ley". Y argumentó: "La desgravación impositiva y los incentivos para quienes inviertan en construir viviendas destinadas a alquilar, son los grandes ausentes".

En ese sentido detalló que proponían la eliminación del IVA, impuesto a las ganancias e ingresos brutos. "Proponíamos que alguien que construya un inmueble estuviera obligado a alquilar por 10 años. Esto generaría puestos de trabajo y la industria de la construcción también estaría contenta".

Ley de Alquileres: qué dice el proyecto y todo lo que tenés que saber si estás por firmar un contrato

"Si no hay mercaderías y no hay inmuebles, nadie puede alquilar. Hay que construir inmuebeles, la voracidad fiscal del Estado no tiene límites. A mayor presión tributaria, mayor evasión, y a mayor evasión, menor recaudación. Eso nos enseñan en Derecho", señaló Abatti.

Asimismo, destacó que la inflación que se espera generará un fuerte aumento en los precios de los alquileres: "Es innegable que existe una inflación galopante, ahora calculamos 50% por año. Estamos de acuerdo que han derogado la prohibición de indexar en contratos. Era anacrónico eso. Pero tenemos un montón de variables para indexar.

Y concluyó: "Esta nueva ley de alquileres es una ley oportunista, demagógica".

J.D. / M.C.