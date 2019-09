Quiénes son los "moto-churros" que reparten vigilantes por Palermo

por Florencia de Sousa

En varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, escuchar gritos acompañados del sonido de una motocicleta puede ser motivo de preocupación por el problema de seguridad que representan los motochorros. Pero en Palermo, al menos por un par de horas, las mismas señales generaron sorpresa y risas cuando un instagramer recorrió las calles del barrio con un amigo, caracterizados ambos como "moto-churros" y repartiendo facturas a los transeúntes desprevenidos.

Lino Hass, quien está a punto de cumplir 22 años, probó suerte en YouTube hace un par de años pero no le fue bien. Sin embargo, como él mismo cuenta, logró reinventarse y copó Instagram (@linohass), red en donde sus videos acumulan cientos de reproducciones y tiene más de 100 mil seguidores. "El video de los Moto-Churros surgió por un seguidor que me trajo la idea, entonces le dije salgamos a la calle a grabarla y eso hicimos. Recorrimos Palermo, y ahí la gente se copó y divirtió mucho. Hubo pocos que dijeron que no querían agarrar facturas, por ejemplo los policías que se ven en el video, pero el resto sí se prendió. Se reían mucho porque decíamos 'somos moto-churros', pero no teníamos churros, sino vigilantes", contó a PERFIL.

En ese sentido, el también estudiante de cine, detalló: "En una historia de Instagram que subí pedí si alguno de los seguidores se copaba haciendo una canción para el video y me la armaron unos pibes. La idea de hacer estos videos es básicamente divertirse, y mientras más se sumen mejor". Además, agregó que planea seguir un tiempo con los Moto-Churros: "Vamos a ver si crece y a sacar ideas nuevas que siempre hay", aseguró.

"Empecé en 2015 con videos de Youtube pero no me fue tan bien como esperaba, entonces decidí reinventarme y empecé hace 4 años a hacer los videos en Instagram donde aparece gente desconocida. La idea es no reírme de ellos, ni ellos de mi; sino reírnos juntos como un juego. No busco hacer papelones, ni llamar la atención a los gritos como hacen muchos otros. Lo que hago es siempre con respeto y buena onda y por eso reaccionan bien. Me ha pasado pocas veces que alguien haya reaccionado mal pero no por enojo sino porque se asustaron", precisó Hass.

"Me gusta y divierte que me reconozcan en la calle cuando me ven pero no es que me desespero porque eso pase ni que salgo para que me reconozcan. Cuando eso pasa es siempre buena onda y eso me gusta. Siempre que puedo respondo a los seguidores que me escriben, de hecho hubo una época que respondía uno por uno todos los mensajes. Ahora aflojé un poco porque me demanda muchísimo tiempo y no llego, y ese es tiempo que puedo usar haciendo videos y editando", reveló, y reconoció que "hay que estar conectado en todas las redes" para tener una mayor presencia.

Lino cuenta que además de divertirse con lo que hace y de que participen otros, no todo termina cuando se apaga la cámara del celular. "Siempre que hago un video no es que lo termino y me voy, sino que me quedo charlando con algunos de los que participan y ellos me cuentan de sus vidas, sus historias y eso lo agrego en la descripción de la publicación. Salen cosas hermosas en este camino, y yo soy un simple comunicador de lo que sucede".

Un lugar en las redes. Perfiles de redes sociales podemos tener todos, sin embargo hay quienes hacen de ello un espacio para compartir sus intereses, como plus, tienen la devolución de otros usuarios que celebran y viralizan algunas publicaciones. Por eso, destaca: "Tenemos una voz y podemos comunicar a través de las redes. Hoy los medios convencionales ya no son la tele, la radio y los diarios. Al tener las redes, yo saco mi celular del bolsillo y hago un video que se viraliza, puedo comunicar algo y todo el mundo ve ese mensaje. Creo que con las redes todos tenemos una voz, ya no está segmentado hacia un sector de gente que tiene mucha plata para estar y producir en televisión. Ahora cualquiera puede tener esa audiencia si realmente se pone a laburar".

Como busca sentirse cómodo con lo que hace, hay temáticas que decide no abordar en sus videos. "No toco temas de política ni religión porque son temas que separan más de lo que unen. No es algo que yo hable en mi vida cotidiana y como no me interesa contarlo a mi, no me meto en el tema directamente", sentenció.

Producción de contenidos con seriedad. Además de su canal de Youtube y sus perfiles en redes, Lino conforma la productora Influos, desde donde generan contenido para diferentes marcas, relacionado a problemáticas sociales y medio ambiente, algo para no tomar con humor, sino con conciencia. "Viajamos a África donde documentamos el laburo que hace un cura argentino en Mozambique, también hicimos un documental para medio ambiente en Pinamar que en breve se verá en los cines, además de varias campañas sociales y ambientales. También recolectamos alimentos y los llevamos a comedores de Catamarca. La idea es transmitir valores. En los videos míos yo hago humor, pero acá busco dar a conocer problemáticas sociales y ambientales", concluyó Lino.

