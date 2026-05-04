Quiniela de hoy Lunes 4 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 4 de mayo
-
A la cabeza: 5071
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5071
-
4085
-
6354
-
2523
-
8701
-
3964
-
6710
-
7643
-
0339
-
1599
-
3012
-
6271
-
9931
-
2289
-
1656
-
3770
-
4330
-
0626
-
1404
-
7984
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 4 de mayo
-
A la cabeza: 1308
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1308
-
3014
-
9437
-
2486
-
7792
-
3672
-
0643
-
4882
-
3907
-
7837
-
5313
-
7091
-
5815
-
8361
-
7752
-
4734
-
2973
-
0212
-
6875
-
8431
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 4 de mayo
-
A la cabeza: 9961
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
9961
-
1084
-
2564
-
0725
-
0412
-
1550
-
7098
-
6470
-
8794
-
4562
-
0271
-
9811
-
4110
-
4741
-
4133
-
8171
-
2555
-
1572
-
6454
-
1294
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 4 de mayo
-
A la cabeza: 5819
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5819
-
4020
-
0427
-
1118
-
7443
-
3704
-
2506
-
8645
-
9831
-
7977
-
8177
-
6056
-
4554
-
4683
-
7648
-
3936
-
3206
-
4339
-
7741
-
0229
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 4 de mayo
-
A la cabeza: 8977
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8977
-
9570
-
7765
-
5142
-
6597
-
4716
-
4668
-
2011
-
5946
-
3362
-
2354
-
2554
-
6718
-
9934
-
2101
-
3514
-
2105
-
5621
-
8763
-
0820
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 4 de mayo
-
A la cabeza: 5191
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5191
-
8954
-
5438
-
9951
-
7192
-
3438
-
4697
-
4930
-
3719
-
2004
-
5565
-
6114
-
7604
-
8382
-
5406
-
3927
-
3004
-
0113
-
6872
-
8415
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 4 de mayo
-
A la cabeza: 6262
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
6262
-
8703
-
7461
-
7178
-
6771
-
7998
-
4554
-
2110
-
5845
-
3061
-
2253
-
2451
-
6617
-
9831
-
2000
-
3412
-
2003
-
5520
-
8661
-
0719
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 4 de mayo
-
A la cabeza: 7310
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
7310
-
2540
-
2760
-
9151
-
7092
-
3338
-
4597
-
4830
-
3619
-
1004
-
5465
-
6014
-
7504
-
8282
-
5306
-
3827
-
2004
-
9113
-
5872
-
7415
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 4 de mayo
-
A la cabeza: 4241
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
4241
-
8799
-
7094
-
3908
-
3800
-
3238
-
4153
-
2010
-
5744
-
3960
-
2153
-
2351
-
6516
-
9731
-
2900
-
3312
-
2903
-
5420
-
8561
-
0619
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 4 de mayo
-
A la cabeza: 5799
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
5799
-
2440
-
2660
-
9051
-
7192
-
3238
-
4497
-
4730
-
3519
-
1904
-
5365
-
6114
-
7404
-
8182
-
5206
-
3727
-
2104
-
9013
-
5772
-
7315
Resultados de la Quiniela del 4 de mayo por provincia
Resultados Córdoba La Previa: 5706 La Primera: 5819 (Provincial) Matutina: 4367 Vespertina: 9614 Nocturna: 1667
Resultados Santa Fe La Previa: 0694 La Primera: 7009 Matutina: 4139 Vespertina: 6475 Nocturna: 3529
Resultados Entre Ríos La Previa: 1342 La Primera: 7819 Matutina: 6286 Vespertina: 2499 Nocturna: 1038
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.