Quiniela de hoy martes 19 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 5576 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5576 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 6216 8574 5691 3948 1688 6868 5044 0720 8033 5486 5937 5467 8181 1909 5947 7299 5957 3875 8445

Resultados Quiniela Previa Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 3694 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3694 7062 9629 8580 6026 4011 6369 9417 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Resultados Quiniela Primera Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 3653 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3653 2489 9308 8567 6114 7797 7964 1196 2054 5200 5649 1709 2716 5243 9406 1545 1505 2598 8297 9217

Resultados Quiniela Primera Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 5562 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5562 6388 9967 9403 5079 1238 6157 7702 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 5131 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5131 5663 5419 2002 1779 0012 0291 4933 7996 7943 1896 2044 0442 3782 0510 3134 1655 4100 7071 4296

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 1888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1888 9495 6023 5208 0703 5107 9458 9464 7970 9628 3491 6629 7255 0082 8255 2082 4065 8761 6360 3575

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 9363 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9363 7827 2792 4790 2436 6836 9427 2836 1827 2543 7224 3832 0377 8064 8300 6862 2038 9598 5958 7500

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 8421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8421 4424 5064 8754 9850 8928 8161 6350 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 6028 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6028 9648 0359 1008 3280 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 7740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7740 6808 8540 6868 8307 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Resultados de la Quiniela del 19 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1836 La Primera: 0000 Matutina: 4141 Vespertina: 4791 Nocturna: 3871

Resultados Santa Fe

La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: