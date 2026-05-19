martes 19 de mayo de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy martes 19 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, martes 19 de mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 5576 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5576

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  2. 6216

  3. 8574

  4. 5691

  5. 3948

  6. 1688

  7. 6868

  8. 5044

  9. 0720

  10. 8033

  11. 5486

  12. 5937

  13. 5467

  14. 8181

  15. 1909

  16. 5947

  17. 7299

  18. 5957

  19. 3875

  20. 8445

Resultados Quiniela Previa Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 3694 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3694

  2. 7062

  3. 9629

  4. 8580

  5. 6026

  6. 4011

  7. 6369

  8. 9417

  9. 0000

  10. 0000

  11. 0000

  12. 0000

  13. 0000

  14. 0000

  15. 0000

  16. 0000

  17. 0000

  18. 0000

  19. 0000

  20. 0000

Resultados Quiniela Primera Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 3653 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3653

  2. 2489

  3. 9308

  4. 8567

  5. 6114

  6. 7797

  7. 7964

  8. 1196

  9. 2054

  10. 5200

  11. 5649

  12. 1709

  13. 2716

  14. 5243

  15. 9406

  16. 1545

  17. 1505

  18. 2598

  19. 8297

  20. 9217

Resultados Quiniela Primera Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 5562 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5562

  2. 6388

  3. 9967

  4. 9403

  5. 5079

  6. 1238

  7. 6157

  8. 7702

  9. 0000

  10. 0000

  11. 0000

  12. 0000

  13. 0000

  14. 0000

  15. 0000

  16. 0000

  17. 0000

  18. 0000

  19. 0000

  20. 0000

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 5131 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5131

  2. 5663

  3. 5419

  4. 2002

  5. 1779

  6. 0012

  7. 0291

  8. 4933

  9. 7996

  10. 7943

  11. 1896

  12. 2044

  13. 0442

  14. 3782

  15. 0510

  16. 3134

  17. 1655

  18. 4100

  19. 7071

  20. 4296

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 1888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1888

  2. 9495

  3. 6023

  4. 5208

  5. 0703

  6. 5107

  7. 9458

  8. 9464

  9. 7970

  10. 9628

  11. 3491

  12. 6629

  13. 7255

  14. 0082

  15. 8255

  16. 2082

  17. 4065

  18. 8761

  19. 6360

  20. 3575

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 9363 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9363

  2. 7827

  3. 2792

  4. 4790

  5. 2436

  6. 6836

  7. 9427

  8. 2836

  9. 1827

  10. 2543

  11. 7224

  12. 3832

  13. 0377

  14. 8064

  15. 8300

  16. 6862

  17. 2038

  18. 9598

  19. 5958

  20. 7500

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 8421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8421

  2. 4424

  3. 5064

  4. 8754

  5. 9850

  6. 8928

  7. 8161

  8. 6350

  9. 0000

  10. 0000

  11. 0000

  12. 0000

  13. 0000

  14. 0000

  15. 0000

  16. 0000

  17. 0000

  18. 0000

  19. 0000

  20. 0000

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 19 de mayo

• A la cabeza: 6028 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6028

  2. 9648

  3. 0359

  4. 1008

  5. 3280

  6. 0000

  7. 0000

  8. 0000

  9. 0000

  10. 0000

  11. 0000

  12. 0000

  13. 0000

  14. 0000

  15. 0000

  16. 0000

  17. 0000

  18. 0000

  19. 0000

  20. 0000

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 19 de mayo

• A la cabeza: 7740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7740

  2. 6808

  3. 8540

  4. 6868

  5. 8307

  6. 0000

  7. 0000

  8. 0000

  9. 0000

  10. 0000

  11. 0000

  12. 0000

  13. 0000

  14. 0000

  15. 0000

  16. 0000

  17. 0000

  18. 0000

  19. 0000

  20. 0000

Resultados de la Quiniela del 19 de mayo por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1836 La Primera: 0000 Matutina: 4141 Vespertina: 4791 Nocturna: 3871

Resultados Santa Fe

La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000

Resultados Entre Ríos

La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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