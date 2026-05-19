Quiniela de hoy martes 19 de mayo: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 19 de mayo
• A la cabeza: 5576 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5576Esto no les gusta a los autoritariosEl ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.Hoy más que nunca Suscribite
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6216
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8574
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5691
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3948
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5044
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0720
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8033
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5486
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5937
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5467
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8181
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1909
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5947
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7299
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5957
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3875
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8445
Resultados Quiniela Previa Provincia del 19 de mayo
• A la cabeza: 3694 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3694
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7062
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9629
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8580
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6026
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4011
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6369
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9417
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Resultados Quiniela Primera Nacional del 19 de mayo
• A la cabeza: 3653 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3653
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2489
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9308
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8567
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6114
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7797
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7964
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1196
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2054
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5200
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5649
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1709
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2716
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5243
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9406
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1545
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1505
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2598
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8297
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9217
Resultados Quiniela Primera Provincia del 19 de mayo
• A la cabeza: 5562 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5562
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6388
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9967
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9403
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5079
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1238
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6157
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7702
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Resultados Quiniela Matutina Nacional del 19 de mayo
• A la cabeza: 5131 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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5131
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5663
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5419
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2002
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1779
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0012
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0291
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4933
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7996
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7943
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1896
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2044
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0442
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3782
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0510
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3134
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1655
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4100
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7071
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4296
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 19 de mayo
• A la cabeza: 1888 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1888
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9495
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6023
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5208
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0703
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5107
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9458
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9464
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7970
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9628
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3491
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6629
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7255
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0082
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8255
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2082
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4065
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8761
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6360
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3575
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 19 de mayo
• A la cabeza: 9363 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9363
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7827
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2792
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4790
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2436
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6836
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9427
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2836
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1827
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2543
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7224
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3832
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0377
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8064
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8300
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6862
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2038
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9598
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5958
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7500
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 19 de mayo
• A la cabeza: 8421 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8421
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4424
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5064
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8754
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9850
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8928
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8161
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6350
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Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 19 de mayo
• A la cabeza: 6028 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6028
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9648
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0359
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1008
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3280
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0000
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Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 19 de mayo
• A la cabeza: 7740 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7740
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6808
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8540
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6868
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8307
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0000
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Resultados de la Quiniela del 19 de mayo por provincia
Resultados Córdoba
La Previa: 1836 La Primera: 0000 Matutina: 4141 Vespertina: 4791 Nocturna: 3871
Resultados Santa Fe
La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000
Resultados Entre Ríos
La Previa: 0000 La Primera: 0000 Matutina: 0000 Vespertina: 0000 Nocturna: 0000
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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• La Previa: 10:15 hs.
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• La Primera: 12:00 hs.
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• La Matutina: 15:00 hs.
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• La Vespertina: 18:00 hs.
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• La Nocturna: 21:00 hs.