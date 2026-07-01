Quiniela de hoy miércoles 1 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 0459

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

0459 0915 1250 8533 1572 8891 1100 2351 5422 4110 3672 0988 5122 8345 9172 6344 2510 7483 1192 0588

Resultados Quiniela Previa Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 8806

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8806 0431 8144 5312 7091 2355 1092 4672 5100 3422 9811 6542 0912 5366 2190 8412 7531 0953 1422 6377

Resultados Quiniela Primera Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 4895

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4895 8839 8456 4071 0418 6303 8049 8322 5190 7244 3511 9042 4125 6092 3314 7825 1952 0633 2514 8409

Resultados Quiniela Primera Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 2632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2632 3191 8037 9214 5410 6531 1088 4925 0366 1522 7811 4025 9152 3540 8922 0611 4310 5922 1074 5311

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 1681

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1681 7099 5965 9193 7945 8432 1045 3251 6533 0914 5312 8922 4105 7644 0932 5188 3244 6095 7411 5366

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 7484

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7484 3511 9044 5310 1672 8922 4109 6533 0211 7844 5199 4032 9165 3255 7811 0542 6933 1425 8022 4153

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 4748

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4748 3254 8933 8848 4923 3126 0588 4192 6531 7804 2195 5433 0912 6544 7831 1092 4533 8912 0642 5311

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 0272

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0272 5195 4310 7688 2194 0532 8911 4532 6044 3211 7855 1409 5322 8944 0611 3245 7812 5433 1095 6542

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 2310

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2310 6059 9180 4647 4161 6645 0331 3449 7856 9419 9553 3706 7149 5457 6391 3471 5559 1490 9177 6340

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 5573

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5573 1094 4531 8922 6032 1475 3288 9104 5311 4672 0544 7831 1925 6533 4109 8942 2155 7409 3211 6588

Resultados de la Quiniela del 1 de julio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 3134

La Primera: 7308

Matutina: 5485

Vespertina: 4207

Nocturna: 2154

Resultados Santa Fe

La Previa: 1480

La Primera: 1072

Matutina: 9192

Vespertina: 6022

Nocturna: 1413

Resultados Entre Ríos

La Previa: 3580

La Primera: 2607

Matutina: 1889

Vespertina: 2956

Nocturna: 3110

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: