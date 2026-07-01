miércoles 01 de julio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy miércoles 1 de julio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, miércoles 1 de julio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 0459

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 0459

  2. 0915

  3. 1250

  4. 8533

  5. 1572

  6. 8891

  7. 1100

  8. 2351

  9. 5422

  10. 4110

  11. 3672

  12. 0988

  13. 5122

  14. 8345

  15. 9172

  16. 6344

  17. 2510

  18. 7483

  19. 1192

  20. 0588

Resultados Quiniela Previa Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 8806

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8806

  2. 0431

  3. 8144

  4. 5312

  5. 7091

  6. 2355

  7. 1092

  8. 4672

  9. 5100

  10. 3422

  11. 9811

  12. 6542

  13. 0912

  14. 5366

  15. 2190

  16. 8412

  17. 7531

  18. 0953

  19. 1422

  20. 6377

Resultados Quiniela Primera Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 4895

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4895

  2. 8839

  3. 8456

  4. 4071

  5. 0418

  6. 6303

  7. 8049

  8. 8322

  9. 5190

  10. 7244

  11. 3511

  12. 9042

  13. 4125

  14. 6092

  15. 3314

  16. 7825

  17. 1952

  18. 0633

  19. 2514

  20. 8409

Resultados Quiniela Primera Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 2632

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2632

  2. 3191

  3. 8037

  4. 9214

  5. 5410

  6. 6531

  7. 1088

  8. 4925

  9. 0366

  10. 1522

  11. 7811

  12. 4025

  13. 9152

  14. 3540

  15. 8922

  16. 0611

  17. 4310

  18. 5922

  19. 1074

  20. 5311

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 1681

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1681

  2. 7099

  3. 5965

  4. 9193

  5. 7945

  6. 8432

  7. 1045

  8. 3251

  9. 6533

  10. 0914

  11. 5312

  12. 8922

  13. 4105

  14. 7644

  15. 0932

  16. 5188

  17. 3244

  18. 6095

  19. 7411

  20. 5366

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 7484

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7484

  2. 3511

  3. 9044

  4. 5310

  5. 1672

  6. 8922

  7. 4109

  8. 6533

  9. 0211

  10. 7844

  11. 5199

  12. 4032

  13. 9165

  14. 3255

  15. 7811

  16. 0542

  17. 6933

  18. 1425

  19. 8022

  20. 4153

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 4748

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4748

  2. 3254

  3. 8933

  4. 8848

  5. 4923

  6. 3126

  7. 0588

  8. 4192

  9. 6531

  10. 7804

  11. 2195

  12. 5433

  13. 0912

  14. 6544

  15. 7831

  16. 1092

  17. 4533

  18. 8912

  19. 0642

  20. 5311

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 0272

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0272

  2. 5195

  3. 4310

  4. 7688

  5. 2194

  6. 0532

  7. 8911

  8. 4532

  9. 6044

  10. 3211

  11. 7855

  12. 1409

  13. 5322

  14. 8944

  15. 0611

  16. 3245

  17. 7812

  18. 5433

  19. 1095

  20. 6542

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 1 de julio

• A la cabeza: 2310

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2310

  2. 6059

  3. 9180

  4. 4647

  5. 4161

  6. 6645

  7. 0331

  8. 3449

  9. 7856

  10. 9419

  11. 9553

  12. 3706

  13. 7149

  14. 5457

  15. 6391

  16. 3471

  17. 5559

  18. 1490

  19. 9177

  20. 6340

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 1 de julio

• A la cabeza: 5573

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5573

  2. 1094

  3. 4531

  4. 8922

  5. 6032

  6. 1475

  7. 3288

  8. 9104

  9. 5311

  10. 4672

  11. 0544

  12. 7831

  13. 1925

  14. 6533

  15. 4109

  16. 8942

  17. 2155

  18. 7409

  19. 3211

  20. 6588

Resultados de la Quiniela del 1 de julio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 3134

  • La Primera: 7308

  • Matutina: 5485

  • Vespertina: 4207

  • Nocturna: 2154

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 1480

  • La Primera: 1072

  • Matutina: 9192

  • Vespertina: 6022

  • Nocturna: 1413

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 3580

  • La Primera: 2607

  • Matutina: 1889

  • Vespertina: 2956

  • Nocturna: 3110

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.

  • • La Primera: 12:00 hs.

  • • La Matutina: 15:00 hs.

  • • La Vespertina: 18:00 hs.

  • • La Nocturna: 21:00 hs.

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