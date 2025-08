Rosario: encontraron el cuerpo del pescador que había caído al río Paraná

Este sábado, la Prefectura Naval confirmo que aparecieron los restos del pescador que había caído al río Paraná el pasado sábado mientras pescaba con su padre. El cuerpo fue hallado a pocos metros del lugar donde el joven, de 24 años, cayó al agua.

Tras cinco días de búsqueda exhaustiva, y con ayuda de un dron desplegado en el marco del operativo de las fuerzas de seguridad, los uniformados encontraron los restos de Adrián Luis Romani (24), el joven plomero rosarino que cayó al río Paraná el pasado lunes mientras compartía tiempo con su padre, Luis (62).

El joven y su padre se encontraban compartiendo una de sus actividades favoritas, una tarde de pesca, motivo por el que se habían dirigido hacia la zona del Barquito de Papel, en el norte de Rosario, sobre la avenida de la Costa Estanislao López y avenida Francia.

Padre e hijo esperaban emprender el regreso a casa alrededor de las seis de la tarde, momento en el que el joven tropezó con una línea de pesca, perdió estabilidad y cayó al agua, dándole comienzo a la tragedia. Su padre se lanzó al río para intentar socorrerlo. Sin embargo, al no tener éxito volvió a la superficie y pidió ayuda a la Prefectura Naval Argentina (PNA).

"Vinimos a pescar a las 14 y cuando estábamos por volver, él se resbaló y se cayó. Estábamos los dos abajo pescando. No lo ví cuando cayó, porque yo estaba de espaldas, y estábamos solos. Un muchacho me pegó un grito para alertarme, y yo me tiré a buscarlo, pero se lo llevó el agua", relató el hombre en diálogo con elTresTV.

Río Paraná

Medios locales, como La Capital, indicaron que durante la noche del lunes los equipos de búsqueda de Prefectura abandonaron la zona y le pidieron al padre del joven que regresara a su casa. El hombre volvió al día siguiente a la zona del Barquito de Papel junto a familiares y amigos para retomar la búsqueda.

Distintas fuerza, entre ellas la Policía de Santa Fe, Bomberos de Rosario, PNA y Protección Civil de Santa Fe, se sumaron al operativo de búsqueda y desplegaron varios recursos del miércoles en adelante hasta que este sábado, alrededor del mediodía, confirmaron que se encontró el cuerpo a pocos metros del lugar de la tragedia.

"Sabíamos que, si había quedado atrapado, por las características del cuadro entre sábado y domingo seguramente iba a salir a flote. Ahora estamos trabajando mucho y haciendo una contención con la familia, principalmente con el papá", señaló Marcos Escajadillo, jefe de Protección Civil de Santa Fe, en diálogo con Radio 2.

Actualmente, resta que se realicen las pericias para esclarecer la causa y pormenores del accidente. En paralelo, la familia solicitó ayuda económica para llevar adelante el último adiós al joven de 24 años.

AS.