Se abrió la inscripción para la "Caminata Avon 2025" por el cáncer de mama 

La Caminata Avon, el evento de concientización sobre el cáncer de mama más convocante, llega a su 19.ª edición. El encuentro se hará el domingo 28 de septiembre a partir de las 7:30 hs en Av. Figueroa Alcorta y Av. Monroe (CABA).

Este año, la consigna #EstarParaEllas EN CADA PASO vuelve a ser el eje central de la campaña, e invita a toda la comunidad a tomar un rol activo en la detección temprana del cáncer de mama, y también en el acompañamiento y el apoyo a las mujeres que lo atraviesan.

A pesar de que el conocimiento sobre la gravedad del cáncer de mama es amplio, sigue siendo la principal causa de muerte oncológica entre mujeres. Por eso, la Caminata Avon continúa su compromiso de visibilizar esta realidad, fomentar la detección temprana y facilitar el acceso a estudios mamarios para miles de mujeres en todo el país.

Sólo 6 de cada 10 mujeres mayores de 40 años se realizan una mamografía anual,

El cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Sin embargo, en Argentina, sólo 6 de cada 10 mujeres mayores de 40 años se realizan una mamografía anual, según la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama de Fundación Avon (2021).

El acceso a la información, los controles y los estudios son fundamentales para proteger la salud mamaria y garantizar un diagnóstico temprano. Por eso, es momento de #EstarParaEllas y caminar juntas hacia un futuro donde la salud mamaria sea un derecho efectivo para todas las personas.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están disponibles desde el 30 de julio, y pueden realizarse de modo online a través del sitio de Avon, de la web del Club de Corredores o a través de Consultoras de Belleza de Productos Avon.