Una moza de California, Estados Unidos, se hizo viral luego de escrachar a un grupo de clientas que se fue sin pagar del restaurante donde trabajaba. En el video se la ve furiosa y con un objeto que una de ellas olvidó en la huida.

“Espero que estos sean los 125 dólares. Para las chicas que salieron corriendo sin pagar: Dejaste tus anteojos, p...”, fueron las palabras que la usuaria Jessica Guevara eligió dedicarle a las morosas que escaparon. En Argentina, multiplicando la cifra por el dólar blue, la suma llega a $36.375.

En los siete segundos que dura la pieza audiovisual se la ve crispada porque debió pagar el consumo de las clientas. Una de ellas, sin embargo, dejó sus anteojos sobre la mesa.

Fue cuando la moza decidió dedicarles unas palabras para posteriormente lanzar los lentes al suelo y pisarlos. El video llegó a tener 5.9 millones de reproducciones y comentarios al por mayor. Entre los mensajes hubo apoyos y críticas.

Si bien aclaró que ya no es parte del cuerpo de mozas de ese restaurante, la tik toker explicó: “Para los que están quejándose en los comentarios, por favor, relájense. La razón por la que me enojé fue porque este grupo de chicas pidió comidas y bebidas que me esforcé en servir y debían más de 125 dólares que consumieron y no pagaron. Ese dinero salió de mi billetera”.

Luego agregó que en ese trabajo el sueldo era 15 dólares la hora. “Mi gerente constantemente me advertía que las cuentas sin pagar saldrían de mi bolsillo y eso fue lo que pasó. Así que no, no estaba molesta por no haber recibido propina, ni estaba vengándome con el restaurante. Solo intento ahorrar para mi alquiler”, concluyó.

GI/ff