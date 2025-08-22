El té de jengibre se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares para consumir durante el invierno, gracias a sus múltiples beneficios para la salud. Según estudios recientes, el jengibre ayuda a combatir el malestar estomacal de manera natural, favoreciendo el equilibrio digestivo.

Originario del sudeste asiático, el jengibre es famoso por su rizoma (engrosamiento subterráneo) comestible, con un sabor picante y un aroma característico. Se puede consumir de manera fresca, seca, en polvo o incluso en aceite, y se utiliza para dar sabor a diversas recetas, como el té.

Cómo preparar té de jengibre

Preparar té de jengibre es muy sencillo:

Calentá el agua hasta que llegue a ebullición. Agregá el jengibre en polvo, fresco rallado o en rodajas (cuanto más pequeño esté cortado, mayor será la extracción de compuestos bioactivos). Dejá reposar entre 5 y 10 minutos. Filtrá o retirá el jengibre y disfrutá.

Beneficios del té de jengibre

La revista Nutrients confirmó en varias investigaciones que el jengibre disminuye las náuseas y mejora el confort digestivo en personas con dispepsia, náuseas de diversas causas y trastornos digestivos funcionales.

Además, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en la revisión de Phytotherapy Research indica que consumir jengibre o aplicarlo sobre la piel puede ayudar a aliviar:

Dolor e inflamación asociados con el síndrome premenstrual .

Dolor muscular tras el ejercicio.

Osteoartritis de rodilla .

Migraña.

Por último, los investigadores evaluaron que las dosis terapéuticas de jengibre podrían tener un efecto protector sobre el corazón y los vasos sanguíneos.

