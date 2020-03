Tras un choque múltiple, liberan el tránsito en General Paz

Luego de más de tres horas de trabajo fue liberado al tránsito la autopista General Paz, mano al Rio de la Plata, tras haber sido removidos los vehículos involucrados en un siniestro automovilístico que involucró a una camioneta utilitaria, una furgoneta y un auto particular. Como resultado del choque, tres personas resultaron heridas esta mañana en un choque múltiple y vuelco sobre la avenida General Paz, a la altura de San Martín, lo que obligó a cortar el acceso en sentido al Río de la Plata, en el barrio porteño de Villa Devoto, según informaron fuentes policiales.



El choque se produjo cerca de las 9.20, cuando por causas que se aún no se establecieron chocaron tres autos, un utilitario y un furgón que circulaban en el marco de un tránsito reducido por el aislamiento decretado a raíz de la pandemia de coronavirus.

El Gobierno porteño restringe 59 accesos a la Ciudad de Buenos Aires

Como resultado de la colisión el furgón volcó y sus dos ocupantes quedaron atrapados con heridas dentro del vehículo y tras ser rescatados por personal de Bomberos de la Ciudad fueron trasladados por el SAME junto a otro conductor lesionado al hospital Zubizarreta. Al respecto, el titular del Same, Alberto Crescenti, calificó de "inentendible" al accidente.



"Como está el tráfico, es inentendible este choque", afirmó el médico responsable del sistema de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y comentó que, al no haber autos por la cuarentena, hay personas que "no están respetando las velocidades" de circulación".



Desde entonces, personal policial y de emergencia vial de Ausol mantenían la avenida General Paz cortada mientras desviaban todo el tránsito hacia calle colectora para facilitar la retiro de los vehículos siniestrados.

Por otra parte, un camión volcó en colectora de Panamericana y Camino del Buen Ayre, altura San Martín. A raíz de este siniestro, los vehículos están transitando por la banquina, según informaron fuentes viales. .