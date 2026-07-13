Un estudio científico hecho en 11 países de América Latina demostró que mejorar los hábitos cotidianos ayuda a preservar la memoria

Desde hace tiempo la Organización Mundial de la Salud advierte que la demencia y el deterioro cognitivo se perfilan como uno de los mayores desafíos sanitarios de este siglo. En ese rumbo, los países de América Latina aparecen entre los que serán afectados con mayor rapidez en las próximas décadas.

Con este contexto, un reciente ensayo clínico realizado en once países latinoamericanos y coordinado por una investigadora argentina encontró una noticia alentadora: cumplir con un programa intensivo de cambios en el estilo de vida logró mejorar el rendimiento cognitivo de los adultos mayores que estaban con alto riesgo de desarrollar estos síntomas.

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La investigación, denominada LatAm-FINGERS, fue la primera de gran escala diseñada específicamente para ser probada en poblaciones de países de América Latina. Por eso participaron centros médicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

El objetivo fue comprobar si una intervención multidimensional, adaptada a las características culturales de la región, podía retrasar el deterioro cognitivo. La primera autora del paper es la doctora Lucia Crivelli, Jefa de Neurpsicología y staff del equipo de Neurología Cognitiva de FLENI, en Argentina.

En total fueron evaluadas 1.719 personas y finalmente 1.065 adultos de entre 60 y 77 años ingresaron al estudio. Todos presentaban factores que aumentan el riesgo de demencia, como enfermedades cardiovasculares, envejecimiento y un rendimiento cognitivo inferior al esperado para su edad.

Los investigadores dividieron aleatoriamente a todos los participantes en dos grupos. Uno recibió durante dos años un programa de intervención intensiva y sistemática, mientras que al otro se le dieron consejos generales sobre hábitos saludables, los típicos que recomienda un médico durante una consulta.

El programa intensivo sumó varios componentes que hoy se consideran claves para proteger la salud cerebral: desde actividad física supervisada, orientación nutricional, seguido por entrenamiento cognitivo, un seguimiento médico periódico y un control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, además de acompañamiento permanente para favorecer la continuidad y permanencia de los cambios de hábitos.

Al cabo de dos años se evaluaron los resultados. Y si bien ambos grupos mostraron cierta mejoría en las pruebas cognitivas, quienes participaron del programa estructurado obtuvieron un beneficio significativamente mayor. La diferencia fue estadísticamente muy sólida y mostró una evolución más favorable del rendimiento cognitivo global a lo largo del seguimiento.

¿Por qué es importante para América Latina?

Los resultados también demostraron que este tipo de estrategia puede implementarse con éxito en América Latina. Más del 82% de los participantes completó el seguimiento de dos años y la adherencia al programa intensivo alcanzó el 71,6%, cifras consideradas elevadas para una intervención prolongada que exige modificar hábitos cotidianos.

Si bien durante el estudio se registraron eventos adversos (cosas menores como principalmente molestias musculares asociadas a la actividad física, infecciones respiratorias, etc.), los investigadores aclararon en el paper que “ninguno de los eventos graves ni las ocho muertes ocurridas durante el seguimiento estuvieron relacionados con la intervención”.

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Uno de los aspectos más relevantes del trabajo es que confirma en población latinoamericana resultados que hasta ahora provenían casi exclusivamente de Europa y algunos países de altos ingresos. Hasta el momento, las personas de América Latina habían estado escasamente representadas en los grandes estudios internacionales sobre prevención de la demencia, pese a que la región presenta una elevada prevalencia de hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo y otros factores vinculados al deterioro cognitivo.

Los autores sostienen que los hallazgos respaldan la posibilidad de implementar programas preventivos a gran escala en los sistemas de salud latinoamericanos. En lugar de concentrarse únicamente en el tratamiento cuando aparecen los primeros síntomas, proponen actuar varios años antes sobre los factores modificables que influyen en el envejecimiento cerebral.

El mensaje central del estudio es claro: aunque el envejecimiento sigue siendo el principal factor de riesgo para la demencia, mantener una alimentación saludable, realizar actividad física, estimular el cerebro y controlar adecuadamente la salud cardiovascular pueden convertirse en herramientas concretas para preservar la memoria y retrasar el deterioro cognitivo en millones de personas.

¿Qué incluye una intervención "multidominio"?

El programa evaluado en el estudio no se basó en una única medida, sino en la combinación de distintas estrategias que actúan sobre factores conocidos de riesgo para la demencia. Entre ellas se incluyeron:

-Actividad física supervisada, con ejercicios adaptados a la edad y condición de cada participante.

-Alimentación saludable, orientada a mejorar la calidad nutricional y reducir factores de riesgo cardiovascular.

-Entrenamiento cognitivo, mediante actividades destinadas a ejercitar memoria, atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas.

-Controles médicos de hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, obesidad y otros factores vasculares asociados al deterioro cerebral.

-Acompañamiento y seguimiento continuo, para sostener la adherencia a los cambios de hábitos durante dos años.

ML