En el pueblo rionegrino de Ingeniero Huergo se realizaron una serie de denuncias contra un hombre que publicaba avisos de trabajo en las redes para atraer a mujeres lactantes, con el propósito oculto de beber leche materna. Ofrecía hasta $10.000 por semana a cambio de la leche. Las organizaciones de mujeres de la provincia se encuentran en alerta por los distintos casos que salieron a la luz e involucran al "vampiro blanco", quien tendría, según los especialistas, una fantasía sexual denominada "lactofilia".

El hombre de 40 años conocido como el "vampiro blanco" utilizó la excusa de su condición de salud para justificar su controvertida búsqueda de mujeres en período de lactancia: "Dijo que es por un tema estomacal que tiene y el doctor le recomendó que se aliviaba con leche materna", afirmó una de las mujeres al diario Río Negro, el cual reunió los testimonios de varias denunciantes.

Un posteo del "vampiro blanco" - Facebook

"Después me enteré que él usaba a las chicas o quería tomar del mismo pecho", amplió la mujer.

El modus operando del "vampiro blanco" consistía en publicar avisos de trabajo en la plataforma de Facebook. "Hola estoy buscando donante de leche materna se paga 3200 y sería tres veces por semana 9.600 pesos", revelan las publicaciones del sujeto denunciado.

Una vez iniciada la conversación con una mujer de las características buscadas, el hombre consultaba lo siguiente: "¿Hace cuánto estás lactando y cuántos años tenés?".

En la publicación con fecha el 20 de julio el vampiro blanco ofrecía una suma de $4.000 diarios a cambio de leche materna.

Los macabros chats que develaron el abuso de un gendarme a una nena de 7 años

"Una de las que asistió al lugar donde él la citó, tuvo que escapar, ya que intentó meterla en una camioneta", advirtió otro testimonio, perteneciente a una integrante de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.

"Vi la publicación en el Facebook y pagaba 3.200. Yo escribí y una chica que supuestamente es enfermera me dijo que fuera, que me podía ir a esperar a la parada de Huergo. Le dije que iba en moto. Cuando llegué al lugar, el muchacho me atendió y yo pasé sola adentro. Estaba mi marido afuera, no sabía con qué me iba a encontrar. Estaban la supuesta enfermera y el sujeto. Adentro había un televisor grande y cámaras por todos lados", comentó otra de las mujeres al diario Río Negro.

Lactancia materna: ¿por qué es un acto feminista?

Imagen ilustrativa.

"Fantasía sexual relacionada con la leche materna"

"Este hombre usa la necesidad de trabajo que tienen las mujeres que están maternando y en período de lactancia, ofrece una remuneración significativa por extraer la leche materna que es para lxs niñxs lactantes, hijxs de esas mujeres", comunicaron desde la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres de General Roca.

"A partir de esta denuncia que recibimos nos enteramos de la existencia de 'vampiros blancos': Se trata de hombres que tienen un tipo de fantasía sexual relacionada con la leche materna: beber o tomar leche directamente de los pechos de una mujer lactante. A este tipo de 'fantasía sexual' se le llama 'lactofilia'", explicaron en la organización de mujeres.

"Este tipo de abusadores se acerca a las mujeres con la excusa de que necesita leche materna por su salud u otro tipo de excusas. Nos parece importante alertar a las mujeres y personas lactantes de esta situación", concluyen, y definen esta práctica como acoso en la lactancia materna.

También se hizo hincapié en que los vampiros blancos suelen presentar perfiles falsos en las redes sociales y hasta pueden ingresar en grupos de lactancia para extraer datos, fotos, videos o información de su interés.

CA/ED