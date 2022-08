Todo salió a la luz el viernes 19 de agosto, cuando el acusado se contactó desde Tartagal, en la provincia de Salta, con una trabajadora sexual de Buenos Aires para satisfacer una fantasía macabra: el hombre reveló los detalles oscuros de la relación con su hijastra y le pidió a la mujer que se hiciera pasar por la niña de 7 años, para saciar su apetito sexual. Con disimulo, la mujer tomó capturas de pantalla de los chats, guardó las fotos enviadas por el hombre y alertó a la madre de la víctima.

“Estoy muy caliente por una nena de 7 años, ya me la chupó y me masturbó pero no pude más, quiero que te hagas pasar por ella”, escribió el gendarme a la trabajadora sexual, sin imaginar que sus revelaciones desembocarían en una causa por abuso sexual infantil intrafamiliar.

Durante la videollamada, el hombre entró en confianza y le contó a la mujer que violaba regularmente a su hijastra de 7 años. Aparentemente, durante la comunicación la joven estaba a su lado y el acusado preguntó si la niña se podía quedar a presenciar la videollamada.

El acusado pertenecía al Escuadrón 54 de Aguaray. FOTO: Facebook.

Fue entonces cuando la trabajadora sexual decidió tomar capturas de pantalla de los chats que el hombre exhibió, y también guardó las fotos recibidas con el propósito de "salvar" a la pequeña.

Luego proporcionó las evidencias a la madre de la menor, quien la trató de extorsionadora y negó los acontecimientos atroces que la mujer intentó comunicarle.

Por lo tanto, la trabajadora sexual presentó una denuncia en la justicia federal, por lo cual se dispuso la detención del gendarme y su pareja, según la orden del fiscal federal de Tartagal, Eduardo Villalba.

Acusan por trata a un pastor que ayudaba a los presos de Batán y personas en situación de calle

Fantasías macabras

El acusado, que se desempeñaba en el Escuadrón 54 de Aguaray, vivía en Tartagal con su pareja y los hijos menores de ella. Una de ellas es la joven que habría sido abusada.

Por su parte, la vendedora de contenido erótico reveló los detalles de la conversación con el sujeto denunciado.

“El me escribe porque sacó mi teléfono de un sitio web en el que yo publico mi contacto para ofrecer mis servicios. Ahí comenzamos a charlar por WhatsApp. Lo primero que me dice es que tiene una fantasía”, explicó la mujer.

Luego de informarle las tarifas, el hombre respondió: "Pago doble por una fantasía”.

A partir de entonces, el acusado proporcionó detalles de las atrocidades cometidas contra su hijastra de 7 años.

El gendarme y su pareja quedaron detenidos. FOTO: Facebook.

“Quiero que te hagas pasar por una niña de 7 años y me digas que te coja, así acabo rápido”, solicitó el gendarme, quien además agregó que no había podido penetrar a la joven.

El sujeto continuó enviando mensajes polémicos: “Que rico va a ser todo. Espero te guste”, agregó.

Finalmente, envió una foto de la menor con el texto: "Te manda saludos".

“Gracias a la ayuda de otras personas y colegas que viven en Salta, llegamos hasta la mujer del tipo. La llamé y mientras le contaba no hizo ningún tipo de expresión. No se mostró horrorizada ni nada por el estilo. Luego le mandé las capturas y fotos de lo que había hablado con su novio y de la nena abusada", relató la mujer.

"Primero me mintió diciendo que no era su hija, después que si era pero que no vivía con ellos y finalmente me dijo que yo estaba mintiendo porque su marido a esa hora trabaja. Pero antes de cortar me amenazó: 'Si haces la denuncia te van a pasar cosas malas'”, advirtió la denunciante.

En principio, se procedió a la detención tanto del gendarme y su pareja, a quien se investigará por posible complicidad y encubrimiento del abuso.

CA / ds