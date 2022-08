La víctima y principal denunciante de la secta, Pablo Salum, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "existen un montón de otras organizaciones que utilizan la misma operatoria". Por otro lado, manifestó que "el sexo se utilizaba como una herramienta para traer víctimas" y, por último, aseveró que "decir prostitución, es minimizar la problemática".

Su hermana y su madre formaron parte de la organización. ¿Cuál es la situación de ella hoy?

No tengo demasiada información, sí las autoridades me dijeron que no están detenidas, pero no sé más que eso. No conozco la situación procesal porque todavía no me constituí como querellante, por lo cual no tengo acceso a la causa y estoy en veremos.

Se conoció una lista negra de personas, que tenía la secta, entre las que se encuentra el ex embajador de Estados Unidos y Mirtha Legrand. No sé si tenés alguna información o si se puede conjeturar por qué podrían llegar a tener una lista de personalidades. ¿Sabés algo al respecto?

Si vos en algún momento hiciste algo en contra de la organización o te opusiste a hacer que el líder quería seguramente, te pueden tildar de enemigo. Es así, sos su amigo o su enemigo, son muy extremistas.

¿Qué tipo de relación mantenían los cabecillas de la secta con el entonces grupo cercano al presidente Carlos Menem para justificar que aquella investigación es la que se procesó a los cabecillas no avanzara?

Creo que no solo existe esta organización en Argentina sino que utilizan la misma operatoria para captar a gente de poder o con influencia. La escuela de yoga captaba víctimas en situación de vulnerabilidad y las explotaba sexual y laboralmente. El sexo se utilizaba como una herramienta para traer víctimas y, si eran influyentes, además de tener poder, eran bienvenidas. Es así como fueron captando a diferentes figuras importantes y fueron usadas para obtener impunidad, subsidios y negociados. También atacar a las víctimas que es lo más grave.

¿Convertir en la víctima a los clientes a través de una posterior extorsión?

No está bien decir que son clientes, porque esto no es una prostitución como lo quieren hacer ver.

Desde un oboísta hasta un mago: quiénes son los acusados de integrar la secta

¿Cómo sería?

Las víctimas son seducidas y atrapadas, no es que ve vende bajo la fachada de "Me pagás a cambio de sexo", es algo más profundo: decir que es una prostitución, es minimizar la problemática. Hay una coerción y una seducción de las víctimas, por lo cual muchas veces la gente que fue captada no sabían que estaba siendo captada.

¿Es necesaria una diferente ley antisectas de la que existe?

Nosotros lo que pedimos es una ley contra las organizaciones coercitivas, pero básicamente la primer legislación que estamos impulsando desde el año 2012. Ya lo logramos en la provincia de Córdoba en 2011. La ley es para que se permita que el Estado reconozca la problemática, con lo cual se podrían crear campañas de concientización, educación, prevención y asistencia a las víctimas y familiares de la misma.

Luego, hay que crear una tipificación penal exclusiva como la tienen otras modalidades como los piratas del asfalto que el delito a mutar o evolucionar ha sido necesario que haya nuevas figuras jurídicas para poder atraparlos.

Acá hablamos de captación bajo coerción psicológica y sometimiento. No siempre hay trata de personas dentro de estas organizaciones. Por eso es importante tipificarlo. Si bien está la ley de trata de personas, en donde adentro está tipificada la persuasión coercitiva con estos fines no todas tienen un fin tratante.

Me gustaría que con tu experiencia dijeras un mensaje a quienes podrían ser víctimas de persuasión coercitiva. ¿Cómo pueden darse cuenta?

¿Sabés por qué te digo que se minimiza cuando solo se habla de prostitución? Porque si solamente fuera eso, el vínculo entre las dos personas se termina cuando recibe el cobro y, en este caso, recién se inicia y las personas son manipuladas. Se les sacan vínculos y todos sus bienes, además de obligarlos a ser parte de la organización en algún punto.

Hay que observar cuando una organización te va cambiando las estructuras psicológicas para fines que no buenos como someterte laboralmente y abusar de uno en distintos niveles.

Secta de Villa Crespo: los 19 detenidos se negaron a declarar y pidieron la excarcelación

A las víctimas no se les permite estudiar, escuchar música, amar a una persona de su mismo sexo. La realidad es que generan un daño psicológico tremendo, ya que despersonalizan totalmente y la llevan lentamente a su muerte

En ese momento, la persona perdió control de sí. ¿Qué podría hacer previamente para darse cuenta antes y no caer en eso?

Apenas son captadas las víctimas, lo primero que le sacan es la voluntad y la autocrítica, la racionalidad y el libre pensamiento. No hay otro camino que tener una ley y un Estado presente que se encargue de prevenir, concientizar y crear políticas para evitar que estas organizaciones, grupos o individuos funcionen impunemente como lo están haciendo hoy en día.

