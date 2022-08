Desde un oboísta hasta un mago: quiénes son los acusados de integrar la secta

Carmen Alarcom está sentada a la derecha de Juan Percowicz (85), el histórico líder de la secta Escuela de Yoga de Buenos Aires, la organización desbaratada la semana pasada en un megaoperativo de la Policía Federal Argentina (PFA). Sonríe como otra de las chicas que se encuentra en la otra punta, abrazada a un hombre y rodeada de más mujeres. La foto tiene varias décadas, pero sirve para graficar cómo eran las reuniones de esta organización en los 90, cuando el caso estalló mediáticamente.

Alarcom formaba parte del grupo y hace unos años, uno de sus tres hijos, compartió esa foto que por estos días circula en las redes sociales y que acompaña esta publicación. “Les presento a mi amada madre, Carmen Graciela Alarcom, captada por la organización coercitiva Escuela de Yoga de Buenos Aires liderada por Juan Percowicz el cual también aparece en esta foto”. Así la presentaba Gastón, antes de contar su triste historia.

Gastón perdió el contacto con su mamá hace más de 25 años. “No es porque sea justamente mi madre, pero cualquier persona que la conoció antes de entrar a esta secta destructiva les dirá lo mismo: la mejor de las madres, dedicada, trabajadora, vivía para sus tres hijos, en especial para su tesorito llamado Gasty, el más peque de los tres. Sí, ése era yo, vivía pegado a mi mami, me quedaba hasta última hora muerto de sueño, pero al pie del cañón esperando que ella se vaya a dormir, solo para que me diga que ‘sueñes con los angelitos mi amor’’’.

“No sé dónde estás, la última vez que te vi fue hace tantos años, tanto dolor, tantas novedades para contarte. Tienes dos nietitos mami, tu hijo trabajó muchos años para empresas importantes, logró buenas cosas. Me suena tan frío tener que escribirte a través de esta humilde página de Facebook, pero no me queda otra, no lo elegí. Te extraño como el primer día y aún no logro evitar llorar cuando en solo cinco segundos te recuerdo”.

Gastón es el segundo nombre de Pablo Salum, la voz más reconocida en la lucha contra las sectas en el país. Con esa carta, el impulsor de la ley Antisectas en la Argentina buscó que su mamá –y sus hermanos Andrea y Germán, también cooptado por la organización de Percowicz– reaccionara o al menos que alguien volviera a interesarse por el caso de la Escuela de Yoga.

Alarcom, la mamá de Salum, no figura en la lista de las veinte personas que permanecen en la cárcel desde que el juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de allanamientos y detenciones en el marco de una causa que investiga múltiples delitos, entre ellos: “trata de personas con fines de reducción a la servidumbre agravado por coerción”, “lavado de activos”, “asociación ilícita” y “ejercicio ilegal de la medicina”.

En la nómina de los principales imputados, que podría ampliarse en las próximas horas porque hay al menos cuatro sospechosos más que permanecen prófugos (ver aparte), aparecen profesionales, músicos, una cantante de ópera, deportistas y hasta un campeón mundial de magia.

Mariano Krawczyk, por ejemplo, es el padrastro de Salum y una persona vinculada al mundo artístico: es un reconocido oboísta que intervino en eventos internacionales y formó parte de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En algunas publicaciones aparece relacionado con otras dos personas mencionadas en la causa: la compositora Susana Mendelievich, y la cantante de ópera Verónica Ángela Iacono, conocida también como “Loiácano” o “Loia”. Iacono, que permanece prófuga, estudió en el Teatro Colón y cantó en varios países, entre ellos Estados Unidos, Japón, España e Inglaterra.

Mendelievich, apodada “Mendy”, sería parte de la estructura principal de la organización y la encargada del negocio de la prostitución vip, uno de los principales ingresos de una organización que recaudaba más de 500 mil dólares por mes.

Otra personalidad destacada es Federico David Sisrro, el director de BA Group, la empresa dedicada en apariencia al manejo de recursos humanos y al coaching ontológico. En la oficina que funciona en el piso 13° de un edificio de la calle Bulnes 1455 los investigadores secuestraron gran cantidad de videos eróticos y fotografías de posibles víctimas, entre otras cosas.

Luis Romero es un médico psiquiatra de 50 años que forma parte del staff del Instituto de la Flor de Educación Especial, en el barrio porteño de Villa del Parque. Fue durante muchos años judoca y formador de juveniles.

Una mención especial merece el mago Carlos Walter Barragán, ganador del premio mundial “Stage Illusions 1997”. De muy chico acompañó en sus shows a su papá, “Carlitos El Mago de los Payasos”, recientemente fallecido, y con el paso de los años logró posicionarse como uno de los mejores del país.

Barragán es otro de los imputados considerados clave por los investigadores. De su casa de la calle Castro Barros 1100 los investigadores secuestraron una enorme cantidad de documentación. Allí, por ejemplo, hallaron el archivo completo de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, llenando así un camión utilitario completo.

Los múltiples delitos

Los detenidos en la causa que investiga esta organización enfrentan una acusación por diversos delitos, entre ellos “trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por coerción”, “lavado de activos”, “asociación ilícita”, “ejercicio ilegal de la medicina” y “tráfico de influencias”.

De acuerdo con la investigación, esta organización prometía la cura de “los males del sida y las drogas” y aseguraban que el objetivo era “buscar el desarrollo de la felicidad”.Algunas personas eran dormidas durante días como forma de castigo. Otras eran reducidas a la servidumbre y explotadas sexualmente.

Uno de los principales ingresos económicos estaría relacionado con la explotación sexual. Según las fuentes, utilizaban a sus “alumnas” para la captación de hombres de un nivel de vida alto o con una actividad influyente que les sirviera para la realización de negocios o actividades que utilizan para el blanqueamiento de dinero. De acuerdo a la investigación, los captaban en “bares y lobbys de hoteles”.