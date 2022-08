Bergés, el ex juez que investigó a la secta: "La Justicia está peor que antes"

El abogado y especialista en Derecho Penal, Mariano Bergés, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y enfatizó que el "sistema judicial también tiene una estructura de establishment". A su vez, resaltó que "cuando hay algo vinculado con el poder, los fiscales y los jueces obran de manera distinta". También reveló la investigación que hizo a la secta de Villa Crespo en los noventa.

Teniendo en cuenta que la Justicia investigó el caso de la secta de Villa Crespo hace casi 30 años, ¿por qué no se llegó a una condena?

En esa época no se había denunciado ni se pudo acreditar algún tipo de abuso de menores. Nosotros investigamos una organización criminal que engañaba a la gente con un mecanismo de seducción para que las personas aportaran a la Fundación una determinada cantidad de dinero, que los hacía subir en una escala espiritual que tenían.

Siempre me resultó complicado la contradicción que existe entre la libertad personal y las investigaciones sobre la intimidad de las personas. Trabajamos sobre la base de los delitos patrimoniales. La Cámara de apelaciones recibió las mismas sugerencias o temores que me trasladaban y optaron por apartar al juez de la causa. Al pasar eso, el expediente se fui diluyendo.

¿A usted lo apartaron de la causa?

Me apartaron del expediente a partir de una decisión que la misma Cámara había tomado. Ese es un expediente que avanzó bastante e incluso hubo procesamientos que fueron confirmados, pero se ordenaron medidas imposibles de realizar en condiciones normales. Aparecieron una catarata de recusaciones y, con el tiempo, se complicó mucho el expediente y la Cámara decidió sacarme la causa.

¿Por qué dejó de ser juez?

Empecé mi carrea cuando tenía 17 años y la dejé a los 41, después de haber sido juez durante 11 años. Fue la mezcla de un hastío de los casos vinculados con la política y el poder. Esto que pasó con la Cámara se repitió en otros expedientes. Me pasó en una causa grande vinculada con el fútbol y también con el corralito bancario. Esto va llevando a que uno se canse, tenía permanentemente denuncias en mi contra y lo mejor era dejar Tribunales. Me dediqué a la docencia y a la abogacía. Pero reivindico esa etapa como la mejor de mi vida.

¿Usted se jubiló en la Justicia?

No, renuncié en el 2004. Me parece importante entender que el sistema judicial necesita una reforma más completa, que no viene con modificaciones en el Código Procesal. La Justicia es un servicio para la gente, que tiene que llegar a todas las personas y la actividad judicial tiene que ser menos elitista. Los jueces tienen que tener más compromiso con la igualdad.

¿Cuáles fueron las causas que lo llevaron a ese hastío?

Fueron varias causas. Cuando fue el corralito bancario tuve una causa donde nosotros investigábamos a una cantidad de banqueros, y en otra investigamos la obtención de amparos por parte de los jueces sin escrúpulos y, de alguna forma, delincuentes. Fui muy criticado por el sistema cuando tenía todas las investigaciones contra los banqueros, pero era felicitado por investigar a las organizaciones que obtenían los amparos.

El sistema judicial también tiene una estructura de establishment que defiende o protege a grupos de poder. El juez está para controlar que se respeten las garantías. Por eso, cuando un fiscal no investiga tiene que ser criticado. Más de una vez me acomodaban para investigar menos, sobre todo, en las causas que eran más relevantes o mediáticas.

En los noventa no existía el Consejo de la Magistratura, los jueces eran designador por el Poder Ejecutivo sin concurso y teníamos una Corte Suprema que la llamaban la "Corte de la servilleta". ¿La Justicia ahora está mejor de la que le tocó a usted?

Creo que la Justicia está peor que antes. Lo que dice de los noventa es cierto y eso provocó una mejora institucional de la Justicia. Cuando tuve el caso de la Escuela de Yoga fui denunciado y las explicaciones se las di a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, no existía el Consejo de la Magistratura. El juicio oral no existía. Con los años todo eso se fue diluyendo. Es cierto que ahora hay que dar exámenes, pero las personas cuentan que todo está amañado por parte del Consejo de la Magistratura.

Antes se usaba un "padrino" para llegar al cargo, pero jamás accedí a sus pedidos. Apenas asumí como juez me pidieron que intervenga a favor de Carlos Grosso, pero no lo hice y seguí con las investigaciones correspondientes. Eso no lo hacían todos ni lo hacen. Cuando hay algo vinculado con el poder, los fiscales y los jueces obran de manera distinta. Por eso noto que el sistema no está funcionando mejor. Más del 80% de las personas que sean encuestadas sobre qué opinan de la Justica y su propia experiencia, le van a decir que no les fue bien.

