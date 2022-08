Daniel Sabsay: "Los fiscales que van a fondo con sus investigaciones ponen en riesgo sus vidas"

El abogado y profesor de derecho Daniel Sabsay, conversó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y analizó la posible evolución de la Causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. "La condena creo que va a ocurrir por la fortaleza de los alegatos del fiscal Luciani y de su adjunto Mola", sentenció.

Usted tuiteó ayer que frente a una posible condena para la vicepresidenta se unirán los alegatos de Strassera y Luciani para sellar un Nunca Más contra los crímenes de lesa humanidad y los de corrupción. ¿Imagina que va haber condena, cómo imagina que va ha ser la evolución del juicio?

Si eso tuitee porque la Constitución en la reforma del 94 une a los delitos de desestabilización del Estado democrático con aquellos que se derivan del enriquecimiento ilícito. Esto aparece en la cláusula de la defensa de la democracia, en el artículo 36.

Precisamente en los años ochenta, lo que significó el Nunca Mas, en el alegato de Strassera fue la absoluta aceptación por la sociedad que los golpes de Estado no eran un formato institucional aceptable en una democracia. En esos momentos existían ciertos grupos de militares que se oponen pero finalmente fue adoptado por la sociedad en su conjunto.

El fiscal Luciani, sobre el matrimonio Kirchner y sus "negocios": "Había un claro conflicto de intereses"

Ahora yo me pregunto, si pasamos al segundo gran agravio al sistema democrático según nuestra Constitución, que son los delitos derivados del enriquecimiento ilícito, ¿también va a ocurrir algo semejante? ¿Va a ser tan fácilmente asimilable el producto de una eventual condena? Desde ya que aunque hubiese sentencia este año eso no va a implicar que Cristina no se pueda presentar a elecciones porque no es una sentencia firme.

La condena creo que va a ocurrir por la fortaleza de los alegatos del fiscal Luciani y de su adjunto Mola, que son irrefutables y que tienen una fuerza argumental muy grande.

A mi me tocó entrevistar tanto al fiscal del caso Manipulite en Italia, como al juez de Lava Jato de Brasil y las comparaciones con el Nunca Más en aquel momento eran obvias. Viendo cómo evolucionó la situación tanto en el caso de Brasil cómo el de Italia, pareciera que la sociedad no acompañó esas condenas de la misma manera que el Nunca Más en Argentina por el tema de la dictadura militar. ¿Qué reflexión hace usted?

Me parece importante lo que está diciendo, por eso mi signo de interrogación. Usted se está refiriendo al fiscal Di Pietro y a Sergio Moro. Eso produce una gran desilusión. Yo creo que un ejemplo muy bueno es el de Sudáfrica, por ese esfuerzo tan grande por no olvidar. Un ejemplo en el que la lucha por la corrupción ha sido exitosa, han procesado a ex presidentes y demás.

Usted decía que estimaba que podría haber a fin de año un fallo condenatorio y que eso no afectaría la candidatura de la vicepresidenta. Asumiendo que esto es así, podrá ser candidata en 2023, pero si hay una condena definitiva de Casación y la Corte hace la famosa plancha como apelación al artículo 280, el fallo quedaría confirmado y nunca más volvería ser candidata a nada.

Sí, eso es así, si ocurre toda esa saga. No sé si la Corte Suprema va a planchar el fallo. En el caso Menem, la Corte se durmió sobre el expediente.

Si, pero estamos en una situación muy distinta. Ya no es aquella Corte de la servilleta que eran todos los jueces cercanos a Menem. Además el antecedente que dejó el caso del ex presidente no dejó la situación como para tardar años en expedirse.

Estoy de acuerdo con eso. Además esta Corte en su mayoría que se ha formado con los tres miembros Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda han demostrado una proactividad muy importante, casi sin precedente.

¿Qué le hace pensar respecto de la historia que va a terminar haciendo este fallo?, más allá de la desilusión que le pueda generar los ejemplos internacionales, ¿qué imagina que dentro de 20 años se va a enseñar en los libros de historia y de jurisprudencia?

La verdad que es difícil saberlo. Yo creo que se ha producido en la sociedad, por lo menos en una mayoría y lo han demostrado las últimas elecciones, un giro hacia la creencia en la defensa de la Constitución, de las instituciones democráticas, algo que no existía hasta hace mucho tiempo.

Usted participó en un evento, cuando Perfil planteaba en el 2015 un Nunca Más para los casos de corrupción. Habíamos traído al fiscal Di Pietro y a Sergio Moro. Di Pietro le dijo a Moro: “Vos vas a ir preso, te va a pasar lo mismo que a mí”. Los que juzgan a la corrupción terminan juzgando ellos mismos.

O muertos como Nisman. Lamentablemente los fiscales son piezas muy débiles, sobre todo cuando son valientes. Los fiscales que van a fondo con sus investigaciones ponen en riesgo sus vidas.

MR PAR