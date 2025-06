Vecinos de zona norte denunciaron fuertes explosiones: qué dijeron desde el Ministerio de Defensa

Una serie de explosiones se escucharon el miércoles 25 por la mañana en la zona norte del conurbano bonaerense, lo que generó malestar, alerta y desconcierto en los vecinos del lugar, que no comprendían de dónde venían los fuertes ruidos. Según denunciaron públicamente mediante redes sociales, se sentían “vibraciones muy fuertes” y sonidos particularmente altos, aunque desconociendo su origen.

Fue por esto que, desde el Ministerio de Defensa de la Nación a cargo de Luis Petri, explicaron mediante un comunicado que las explosiones fueron parte de una serie de ejercicios llevados a cabo en Campo de Mayo que implican detonaciones para que los miembros de las fuerzas puedan practicar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ya desde temprano, los vecinos reportaron que alrededor de las 11 de la mañana empezaron las molestias en distintas zonas del conurbano como San Isidro, San Martín, San Miguel, Tres de Febrero y Vicente López. Según indicaron, “habían sentido ruidos y vibraciones en vidrios y paredes”. El usuario de la red social X (ex Twitter), plataforma en donde más aparecieron las quejas, señaló: “A las 10.15 hubo 3 explosiones fuertes, a las 11.10 (aprox) de nuevo otras 2 creo. Hasta vibró mi ventana. parece en Campo de Mayo. al menos se escuchó desde Billinghurst hasta Boulogne. calculen son 8km de distancia entre uno y otro”.

Otro de los posteos fue el de la cuenta de @Tiempo_AMBA, que se preguntó: “¿Alguien más escuchó detonaciones por zona norte?”. En respuesta, otro usuario replicó: “Seepp, varias explosiones, algunos dicen campo de mayo, lo que me resulta muy extraño porque desde hace muchos años no se oia rutina de entrenamiento, practica o como gusten llamarlo”.

En otro posteo, una usuaria expresó: “joya me levanté pensando que se me caía la casa y resulta que están haciendo PRÁCTICAS en CAMPO DE MAYO. listo cagamos”. Otra persona manifestó: “Explosiones zona norte; solo llegan rumores de que pueden ser de campo de mayo o del arsenal de boulogne pero no aparece ningún dato oficial”.

Todos los mensajes contaban con un elemento en común: el desconcierto. Nadie entendía lo que sucedía, ni recibió respuestas (o avisos) sobre lo que iba a suceder en las instalaciones a cargo del Ministerio de Defensa.

Las explosiones en Campo de Mayo no solo sacudieron el terreno, también alteraron el pulso digital del país. Según Google Trends, el interés por ese término se disparó en minutos, con picos sostenidos durante la mañana, reflejo del desconcierto social. La búsqueda creció más de un 600%, posicionándose entre las más consultadas en Argentina. El dato expone cómo, ante lo inesperado, la gente corre a internet en busca de respuestas. Y en este caso, lo que encontraron fue más incertidumbre que certezas.

El Gobierno elevó a "medio" el nivel de seguridad en la Argentina

Las explicaciones oficiales

Ante la creciente alarma social en la zona norte del conurbano, el Ministerio de Defensa informó que se trató de una actividad programada en el marco del Curso de Demoliciones en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. La capacitación, destinada a subtenientes del arma de ingenieros, incluía detonaciones controladas dentro del predio militar, según detalló la cartera que encabeza Luis Petri.

“El ejercicio se realizó con todas las medidas de seguridad correspondientes”, indicó el comunicado oficial, que además pidió disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos. Desde el Ejército Argentino insistieron en que se trató de una práctica en un entorno controlado y bajo protocolos estrictos, según pudo saber Infobae, con el objetivo de formar a los futuros oficiales en una de las competencias centrales de su especialidad.

La Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo forma parte del proceso de especialización que continúa una vez egresado el Colegio Militar. Los ejercicios de demolición (como abrir caminos, neutralizar amenazas o eliminar obstáculos en el terreno) son parte del entrenamiento técnico que reciben los oficiales, y se replican en otras unidades según la rama elegida.

Sin embargo, lo que se vivió este martes evidenció una deuda pendiente: la falta de aviso previo a la población. Aunque se trató de maniobras controladas, el impacto sonoro generó desconcierto y preocupación. Aún no se informó oficialmente la duración de estas prácticas, pero se estima que continuarán hasta el jueves 27 de junio.

TC / Gi