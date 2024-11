Villa Devoto: rescataron a una nena de 4 años encerrada en un auto en un shopping

Efectivos de la Policía de la Ciudad rescataron a una nena de 4 años que se quedó encerrada en el interior de un auto que se encontraba estacionado en un shopping de Villa Devoto. El episodio ocurrió durante la noche del domingo, aunque tomó trascendencia en las últimas horas.

Personal de la Comisaría Vecinal 11B se acercó al Shopping Devoto tras ser alertados sobre la presencia de la nena encerrada dentro del vehículo. Una vez allí, en primer lugar intentaron abrir la puerta trasera izquierda utilizando la fuerza, para evitar romper la ventanilla y lastimar a la niña que estaba acostada en el asiento.

"¿Está dormida la nena o no? No sabemos si está dormida", consultó uno de los presentes, mientras otro, viendo que el uso de la fuerza no funcionaba, exigió: "Rompela, si moviste todo el auto y no se despertó". Acto seguido, una mujer advirtió: "Se procede a romper el vidrio".

Por su parte, un efectivo de la fuerza comenzó a golpear la puerta delantera derecha del vehículo con una herramienta metálica y logró abrir el auto, provocando que la alarma comenzara a sonar.

Rápidamente, los agentes de la Policía de la Ciudad abordaron a la menor, la cual estaba acostada, presuntamente inconsciente, junto a dos muñecos. Pocos minutos después, la niña reaccionó y se despertó, momento en el que un efectivo policial la saludó y la cargó en brazos para retirarla del vehículo.

La nena fue trasladada al hospital Zubizarreta, donde le realizaron estudios en busca de descartar cualquier afección respiratoria que podría haberse producido como consecuencia del encierro.

Una vez realizados los exámenes médicos correspondientes, los padres de la menor la retiraron del centro de salud luego de recibir el permiso necesario por parte del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes.

