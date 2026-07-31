Wayra volvió a volar: liberaron a un cóndor andino tras un año de rehabilitación

Un cóndor andino (Vultur gryphus) llamado Wayra recuperó la libertad y volvió a surcar el cielo de San Luis tras permanecer casi un año bajo cuidados especializados. La liberación se realizó en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, uno de los escenarios naturales más representativos de la provincia.

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El nombre del ejemplar, que en lengua quechua significa “viento”, fue elegido por la comunidad mediante una votación organizada en las redes sociales del Ministerio de Turismo y Cultura. La denominación acompañó simbólicamente el regreso del ave a su ambiente natural.

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Una ceremonia ancestral acompañó la liberación de Wayra

Antes de abrir el transportador, se llevó adelante una ceremonia encabezada por Lucía de Carmen Calderón, integrante del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) por el pueblo Huarpe de Guanacache.

Durante la jornada se realizó el Pecne Tao, un ritual de ofrenda a la Madre Tierra. La ceremonia tuvo como propósito pedir que la naturaleza acompañara el nuevo vuelo de Wayra y lo protegiera durante su regreso a la vida silvestre.

Luego del acto, llegó el momento esperado. Cuando se abrió la puerta del transportador, el cóndor permaneció durante algunos segundos en el interior mientras observaba el paisaje, según el relato difundido por la Agencia de Noticias de San Luis.

Rodeado por los paredones rojizos y los cañadones característicos de Sierra de las Quijadas, Wayra desplegó lentamente sus alas, tomó impulso y comenzó a elevarse. El ave ganó altura progresivamente hasta desaparecer entre las sierras.

Cómo fue el rescate del cóndor andino en San Luis

La historia de su recuperación comenzó en julio de 2025, cuando un trabajador de una empresa de telecomunicaciones encontró al cóndor macho en la cumbre de San Luis mientras realizaba tareas de mantenimiento en unas antenas.

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El trabajador advirtió que el animal caminaba por los techos de las instalaciones y que algo no estaba bien. Aunque intentaba levantar vuelo de manera reiterada, no conseguía hacerlo, por lo que dio aviso a las autoridades.

Después del rescate, el ejemplar fue trasladado al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS). Allí quedó bajo la atención de veterinarios y cuidadores, quienes iniciaron un prolongado proceso destinado a recuperar su salud, musculatura y capacidad de vuelo.

De acuerdo con Andrea Gangone, el ave presentaba diarrea, deshidratación y una lesión en el cuello provocada al posarse sobre la estructura donde había sido encontrada. Su estado demandó una rehabilitación extensa y un seguimiento cuidadoso.

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“Fue una recuperación larga. Hubo que trabajar mucho para recuperar su musculatura y su condición física”, explicó Gangone, quien también destacó y agradeció la labor conjunta de los veterinarios, cuidadores y guardaparques que participaron en el procedimiento.

La importancia del cóndor andino para los ecosistemas

El regreso de Wayra a la naturaleza representa un avance importante para la conservación del cóndor andino, una especie que cumple un papel ecológico fundamental. Por su condición de carroñero, se alimenta de animales muertos y contribuye a evitar la acumulación de restos orgánicos en los ambientes que habita.

Esta función ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas y favorece la salud de la fauna silvestre. Por ese motivo, cada rescate, rehabilitación y liberación adquiere una relevancia que trasciende la recuperación de un solo ejemplar.

El cóndor andino se encuentra categorizado como “Vulnerable” a nivel global y como “Amenazado” en la Argentina. Tras casi un año de cuidados, el vuelo de Wayra sobre Sierra de las Quijadas se convirtió en el resultado concreto del trabajo coordinado entre especialistas, autoridades ambientales, guardaparques y representantes de la comunidad.