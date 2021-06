Google creará "tarjetas digitales" para evidenciar la vacunación contra el Covid-19

Google, de Alphabet Inc., comenzará a permitir que las personas almacenen fácilmente sus registros de vacunas en dispositivos Android, con lo que se suma a un impulso de algunas empresas y estados estadounidenses para digitalizar la evidencia de su vacunación.

Las personas podrán almacenar su estado de vacunación en su teléfono y acceder a ese registro en cualquier momento, siempre que su sistema de atención médica o el Gobierno hayan utilizado el sistema de Google para que sus resultados estén disponibles digitalmente utilizando las nuevas herramientas, anunció Google el miércoles en una publicación de blog.

La función comenzará en Estados Unidos, pero llegará a más países, aunque Google no especificó cuáles. La compañía dijo que no guarda copias de la información.

California se encuentra entre los estados que han lanzado un programa para permitir el acceso a tarjetas digitales a través de su propio sistema. Empresas tecnológicas han impulsado los beneficios de los pasaportes digitales para vacunas, especialmente porque algunas empresas y recintos exigen pruebas. Sin embargo, ya comenzaron a surgir problemas con tarjetas fraudulentas.

Al inicio de la pandemia, Google y Apple Inc. iniciaron esfuerzos para rastrear los contactos de la enfermedad utilizando teléfonos móviles. Pero los esfuerzos no tuvieron mucho éxito entre los Gobiernos y los consumidores. Hasta ahora, Healthvana Inc., una compañía de datos médicos, utiliza el sistema de Google en Los Ángeles, informó la compañía.