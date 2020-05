Por el coronavirus se suspende el Mundial de Fortnite

La noticia era esperada pero faltaba la confirmación. Epic Games, empresa creadora del Fortnite, anunció que la segunda Copa del Mundo del popular videojuego queda cancelada debido a la pandemia del coronavirus. El objetivo era realizarla en julio de este año, pero el contexto actual no lo permite. “Es una noticia que lamentamos dar. No sabemos cuándo se podrá volver a realizar eventos en persona pero esperamos retomar el torneo en 2021”, aseguraron los voceros de la compañía.

Physical Events - For the rest of 2020, all Fortnite competitions will be held online. Due to the limitations of cross region online competition, there will not be a Fortnite World Cup in 2020.