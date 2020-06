Los secretos de Jeffrey Epstein que salieron a la luz

La muerte de George Floyd ha generado una crisis social en los Estados Unidos. El malestar y los incidentes han llegando un punto donde el presidente Donald Trump podría tomar medidas extremas para frenar la agresión en la vía pública. Trump sigue expresando su parecer a través de twitter, y un mensaje en particular respecto del estallido social ha despertado a Anonymous. El famoso grupo de hackers y activistas decidió poner nuevamente bajo la luz pública el llamado "El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein", donde se menciona a personas que asistieron a eventos de Brian Epstein.

La denuncia deAnonymous, que implicaba que Trump había "encubierto sus historias de tráfico y violación de niños" con la muerte de Epstein, coincide con el estreno de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, un documental disponible en estos momentos en Netflix donde se revelan varios secretos del entramado que protegía a Epstein y sobre su polémica muerte, que fue catalogada como suicidio.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe



https://t.co/rfqlmd4Mm4