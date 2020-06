La familia real británica atraviesa una doble crisis. Por un lado, el príncipe Andrés ya no volverá a sus deberes reales, a los que renunció en 2019. en medio de un escándalo Las críticas contra el hijo de la reina Isabel II aumentaron en los últimos días tras el estreno del documental Asquerosamente rico, que retrata la red criminal de pedofilia del multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein. Además, esta semana volvió a la escena pública la trágica muerte de Diana, asociada por una teoría al mismo caso.

Tras las últimas revelaciones, y luego de una fallida entrevista en la que el Duque de York no logró salvar su imagen, la Familia Real no tiene planes de reanudar las actividades oficiales del príncipe, por lo que no volverá a sus deberes públicos, según publicó el diario británico The Sunday Times.

El miembro de la realeza británica quedó en el ojo de la tormenta tiempo atrás luego de la acusación de Virginia Roberts Guiffre, quien alega que Epstein la obligó a acostarse con el príncipe en su casa de Londres en 2001. Roberts Guiffre afirmó que había sido forzada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando ella tenía 17 años, y después en otras dos ocasiones en Nueva York y en la isla privada del financiero estadounidense en el Caribe.

Anonymous involucra a Donald Trump en la muerte de Jeffrey Epstein

Durante una entrevista para la cadena BBC, la periodista Emily Maitlis recordó al príncipe Andrés que Giuffre mencionó a la cadena NBC la "sudoración profusa" que él tuvo mientras ambos bailaban en el club nocturno Tramp, antes de ir a la casa de Epstein. "Era un bailarín horrible y estaba sudando profusamente sobre mí. Solo recuerdo como, 'necesita una ducha, esto es desagradable'", detalló la joven.

"Le puedo decir categóricamente, rotundamente, que esto nunca ocurrió", declaró el príncipe, quien se dijo dispuesto a declarar ante la justicia "en circunstancias propicias". Andrés negó los acontecimientos, explicando que el intenso trauma que experimentó en la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982, en la que se desempeñó como piloto de helicóptero de la Royal Navy, dejó secuelas en su cuerpo. "Hay un pequeño problema con la sudoración porque tengo una condición médica peculiar que es que no sudo o no sudaba en ese momento", dijo.

Poder, abusos y suicidio: las claves del oscuro caso Jeffrey Epstein

Pero lo controversia fue más allá este fin de semana, luego de que Anonymous hiciera fuertes declaraciones a través de una serie de tweets acerca de la muerte de Lady Di. La agrupación dijo que la fallecida ex esposa del principe Carlos de Gales habría sido asesinada por la misma realeza británica, por lo que su deceso no habría sido fue un accidente como lo afirmaron las autoridades.

All those Palace secrets, Offical Secret Acts, and NDA's are very useful for a lot of rapists and murders hiding in plain sight. #OpDeathEaters https://t.co/z5HgFKV2l2