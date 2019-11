La coartada del príncipe Andrés ante la denuncia por abuso: el trauma de la guerra de Malvinas

por Darío Silva D'Andrea

El príncipe británico Andrés reveló que fue víctima de una condición médica que lo dejó incapaz de sudar como evidencia contra la afirmación de una mujer que dice que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años. El hijo de la reina Isabel II rechaza “categóricamente” la acusación de Virginia Roberts Guiffre, ahora de 35 años, quien alega que el multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein la obligó a acostarse con el príncipe en su casa de Londres en 2001.

Durante una entrevista para la cadena BBC, la periodista Emily Maitlis le recordó al príncipe Andrés que Giuffre recordó a la cadena NBC la “sudoración profusa” que él tuvo mientras ambos bailaban en el club nocturno Tramp, antes de ir a la casa de Epstein. “Era un bailarín horrible y estaba sudando profusamente sobre mí. Solo recuerdo como, ‘necesita una ducha, esto es desagradable’”.

Andrés negó los acontecimientos, explicando que el intenso trauma que experimentó en la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982, en la que se desempeñó como piloto de helicóptero de la Royal Navy, dejó secuelas en su cuerpo. "Hay un pequeño problema con la sudoración porque tengo una condición médica peculiar que es que no sudo o no sudaba en ese momento”, dijo.

“No sudaba en ese momento porque había sufrido lo que describiría como una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas, cuando me dispararon y simplemente... era casi imposible para mí sudar”, agregó el príncipe.

Anhidrosis

La rara condición a la que se refiere Andrés se llama anhidrosis, la incapacidad para sudar, y por lo general se hereda, aunque puede ser causada por daños físicos en la piel y ciertos medicamentos, incluida la morfina. Las personas pueden sufrir anhidrosis local, que afecta una parte de su piel, o puede significar que no pueden sudar en absoluto.

Entrevistado por el diario británico The Mail On Sunday, el destacado dermatólogo británico Christopher Rowland Payne, de la London Clinic, explicó que la anhidrosis también podría desencadenarse por un trauma psicológico. “Un evento muy estresante puede tener todo tipo de consecuencias diferentes. El poder del cerebro subconsciente es extremadamente fuerte. Por ejemplo, existe la condición de ceguera psicógena que a veces ocurre en los soldados”.

“En situaciones de batalla, las personas pueden, por supuesto, estar extremadamente traumatizadas psicológicamente”, explicó el experto. “Parece inverosímil que alguien se quede ciego en tales circunstancias, pero se producen casos de ceguera con el trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, es ciertamente posible desarrollar anhidrosis psicógena”, agregó Rowland Payne.

En la entrevista, Andrés continuó diciendo que fue "solo porque hice una serie de cosas recientemente que estoy empezando a poder sudar nuevamente”.

En el ojo de la tormenta

La prensa británica criticó duramente al príncipe –también titulado Duque de York– tras la entrevista sobre el caso Epstein, durante la cual rechazó acusaciones de agresión sexual que le hizo Giuffre y no expresó pesar por las víctimas del financista estadounidense, que se suicidó en su celda el pasado mes de agosto. Andrés se limitó a decir que el comportamiento de su amigo fue “inapropiado”, a lo que la periodista reclamó: "¿¡Inapropiado!? ¡Es un delincuente sexual!"

Virginia Roberts afirmó que había sido forzada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en Londres en 2001, cuando ella tenía 17 años, y después en otras dos ocasiones en Nueva York y en la isla privada del financiero estadounidense en el Caribe.

"Le puedo decir categóricamente, rotundamente, que esto nunca ocurrió", declaró el príncipe, quien se dijo dispuesto a declarar ante la justicia "en circunstancias propicias". La entrevista fue este domingo la principal noticia de la mayoría de los diarios británicos, y muchos ironizaron sobre sus argumentos de defensa, señalando que su "apuesta" de explicarse en televisión podría volverse contra él y la familia real.

"No parecía consciente de la seriedad del caso, riendo y sonriendo varias veces durante la entrevista (...) y sin expresar ningún pesar o inquietud por las víctimas de Epstein", juzgó el diario The Guardian. "Nunca he visto nada tan desastroso", opinó el consultor de relaciones públicas y comunicación de crisis Mark Borkowski, para quien esta entrevista puede servir de ejemplo a estudiantes de "lo que no se hace". "Era como mirar a un hombre en arenas movedizas a quien, por desgracia, nadie habría tirado una cuerda" para tratar de escapar.

El diario The Sunday Times, que publicó el domingo una foto del príncipe "aparentemente" transpirando en 2000, ataca al "pobre" que se presentó como un "héroe de guerra". "Los caballos sudan, los hombres transpiran, pero los miembros de la familia real no hacen más que brillar", ironizó el diario, que también le reprochó el vocabulario que empleó durante la entrevista, como el hecho que se presentara como "demasiado honorable" para explicar que había visto a Epstein en 2010 tras su condena, según él para cortar los lazos.