La muerte de Jeffrey Epstein desata una batalla por su misteriosa herencia

Chris Dolmetsch

Con casas opulentas, una isla caribeña y un jet privado a nombre de Jeffrey Epstein, la batalla para reclamar sus activos está en marcha.

Mientras siguen las interrogantes en torno a la muerte del exadministrador de activos bajo custodia federal estadounidense, el foco de atención pasará esta semana al próximo drama: identificar qué hay en su patrimonio, quién puede reclamar sus bienes y qué jurisdicción se encarga del caso. Los abogados que buscan indemnización para las víctimas de sus presuntos delitos sexuales piden un congelamiento de la herencia, lo que aumenta la posibilidad de un proceso legal que podría prolongarse por años.

No está claro si Epstein dejó un testamento. No estaba casado y no tiene hijos conocidos. Lo que se sabe es que su patrimonio incluye una mansión de US$77 millones y 40 habitaciones en el Upper East Side de Nueva York, la isla Little St. James en las Islas Vírgenes de EE.UU., un rancho en Nuevo México y casas en París y Palm Beach, Florida. Su negocio estaba registrado en las Islas Vírgenes.

"Va a ser increíblemente complicado", comentó David Ring, un abogado de Los Ángeles que ha representado a víctimas de abuso y agresión sexual. “Habrá muchas personas que lucharán por esta herencia y estos activos y espero que las víctimas triunfen. Creo que se lo merecen”. Entre los familiares conocidos de Epstein se encuentran su hermano Mark y dos sobrinos que viven en Nueva York.

Mark Epstein y un amigo habían ofrecido garantizar una fianza como parte de la solicitud de su hermano, que fue denegada. Epstein estaba en espera de juicio por cargos federales de comercio sexual de menores cuando murió el sábado a los 66 años en un aparente suicidio. El fiscal general estadounidense, William Barr, prometió el lunes buscar justicia para las víctimas de Epstein y afirmó que la prisión federal donde murió Jeffrey Epstein tenía "serias irregularidades".

El domingo se realizó una autopsia, según un comunicado de la médico forense Barbara Sampson, quien espera más información antes de determinar la causa de la muerte. Un patólogo contratado por representantes de Epstein observó el examen a pedido suyo, agregó. De acuerdo con el New York Times, confía en que fue un suicidio por ahorcamiento, pero necesita información adicional antes de tomar una decisión formal. Declinó comentar sobre ese informe.