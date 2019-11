Una foto de 1898 desató una insólita teoría: ¿Greta Thungber es una viajera en el tiempo?

Una vieja foto de los archivos de la Universidad de Washington despertó curiosidad en los usuarios de redes sociales dado que en ella aparece una niña casi idéntica a la activista Greta Thunberg. ¿Lo llamativo? La imagen es de de 1898. Por esto, comenzaron a surgir una serie de hipótesis que apuntan a que la joven podría ser una viajera del tiempo.

La foto en cuestión no pasó desapercibida en Twitter e hizo que muchos usuarios se sorprendieran por la semejanza física entre las dos jóvenes. Además, esto dio lugar a que comiencen a leerse una serie teorías de la conspiración, como la que sostiene que Thunberg viajó en el tiempo para salvar al mundo. Así lo manifestó en su cuenta de esa red social el escritor británico Jack J.S. Strange. “Esta es mi conspiración favorita. Greta es una viajera en el tiempo, del futuro, y está aquí para salvarnos”, publicó en un mensaje que compartió con la imagen.

Ante las respuestas que recibió el hombre sobre su teoría, respondió: "Para aquellos que dicen '¡¿Cómo puede estar en el pasado si es del futuro ?!' Obviamente, como viajera en el tiempo, puede viajar a cualquier período de la historia. Obviamente trató de retroceder 120 años, no funcionó, y ahora está aquí. ¡Obviamente!".

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk