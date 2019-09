La argentina que acompañó a Greta Thunberg en la ONU

por Agustín Jamele

Si algo necesitaba la lucha contra el calentamiento global era una cara visible que uniera a todas las organizaciones que buscan generar conciencia y que los líderes mundiales pongan el tema como prioridada en sus agendas. Ese objetivo parece haberse conseguido esta semana gracias a la adolescente de 16 años Greta Thunberg, quien en tan solo un año pasó de militar sola en Suecia a liderar la protesta global por el medio ambiente.

En el país su nombre resonó fuerte cuando se dio a conocer que firmó una petición solicitando a la ONU que hiciera responsable a algunas naciones, entre ellas Argentina, por su inacción ante la crisis climática. Sin embargo, no estuvo sola sino que fue acompañada por otros 15 adolescentes que fueron convocados a participar en la iniciativa Niños vs. Cambio Climático. De ese grupo formó parte Chiara Sacchi, una argentina de 17 años que representó al país en Nueva York. “Se generó una conversación y un movimiento tan grande que creo que no van a tener otra opción que escucharnos”, aseguró a PERFIL la adolescente que nació y vive en Haedo.

—¿Cómo fue para vos estar en la ONU en una semana tan importante?

—El viaje fue una experiencia muy rica. Fue una locura conocer gente tan distinta, con historias y experiencias tan diferentes. Siento que aprendí un montón. Fui con mucho miedo pero también con muchas ganas, y volví con menos miedos y muchas más ganas. Más esperanzada tal vez.

—¿Cómo se contactaron con vos?

—Me contactaron hace meses por medio de un contacto de California. Yo milito en una red global que se llama Slow Food desde hace ya varios años. El año pasado asistí a su evento Terra Madre, y a partir de ahí se empezó a organizar.

—¿Y cómo fue contarles a tu familia o amigos que ibas a estar ahí?

—Mis amigas son muy compañeras conmigo. Siento que recibí mucho apoyo de su parte y me siento muy acompañada. Mis viejos y mis hermanos igual. Tengo la suerte de rodearme de personas que me quieren.

—¿Pudiste hablar con Greta Thunberg?

—La verdad, no pude mantener una conversación con ella pero le tengo muchísimo respeto. Me parece una mujer superpoderosa y fuerte y con ideales muy valiosos. Me hubiese encantado poder compartir más tiempo con ella.

—También estuvo Bruno Rodríguez, que es argentino, quien dio un discurso que generó mucho impacto. ¿A él lo conocías?

—Sí, pude hablar con él una vez cuando recién estaba comenzando todo. Lo conocí hace poco en la marcha frente a la Embajada de Brasil, cuando se organizó la protesta sobre el incendio del Amazonas. Me gustó mucho lo que dijo en la Cumbre y comparto lo que él dice.

—¿Qué fue lo que pidieron como grupo?

—La petición tiene cerca de 101 páginas donde declara que los derechos de los niños están siendo vulnerados. Los que hicimos la petición fuimos 16, de todas partes del mundo. Cada uno con una cultura distinta, diferentes historias de vida, y con vivencias variadas.

—¿Sabías que Argentina era uno de los países a los que se hacía referencia?

—Sí, sabía que era uno de los cinco países a los que se dirigía la petición.

—¿Te contactaron desde el Gobierno para intercambiar ideas o proyectos?

—No, nadie del Gobierno se contactó conmigo.