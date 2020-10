Alberto Samid: "Me arrepiento de no haberle dado otro derechazo a Viale"

Alberto Samid participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL). Acusó a Mauricio Macri por estar en prisión domiciliaria y dijo que el juicio en su contra fue “un invento” para perjudicarlo. “No robé un solo peso, no tengo cuentas en el extranjero, jamás blanqueé y no me compraron absolutamente nada”, aseguró.

El ex vicepresidente del Mercado Central también afirmó que el actual gobierno es “reperonista” y que “Perón estaría muy conforme si viera cómo están funcionando Alberto Fernández y Cristina Kirchner”. A la vez que celebró el manejo de la pandemia por parte del Presidente, pero dijo que “se equivocó en no levantar hace 70 días la cuarentena”.

Por último, se refirió al episodio de su recordada pelea televisiva con Mauro Viale y advirtió que de lo único que se arrepiente es “de no haberle dado otro derechazo” al periodista cuando lo acusó de haber avalado el atentado contra la AMIA. “Yo tenía que dejarlo en claro, tenía que aclararlo. Tengo muchos hijos, sino me matan a uno”, dijo Samid en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué diría Juan Domingo Perón acerca del gobierno de Alberto Fernández?

—Es un gobierno reperonista, más allá de que Alberto dice que le gusta ser socialdemócrata, que nombra muy poquito a Perón y mucho a Alfonsín. ¿Qué es ser peronista? Es ayudar a los sectores de menos recursos y la clase media. Todas las medidas que tomó Alberto, como suspender el aumento de tarifas, prohibió a la empresa que corte la luz, la plata que le da a la gente que no tiene trabajo y a las pymes para que no echen gente. El peronista vino a gobernar el país, a diferencia de los liberales, que vienen a ayudar a un pequeño sector. Perón estaría muy conforme si viera cómo están funcionando Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no tengo ninguna duda. No sólo Perón, Evita también.

—¿En qué se equivocó Alberto Fernández?

—Creo que se equivocó en no levantar hace 70 días la cuarentena y darle la responsabilidad a cada uno. Todos tenemos que cuidarnos y cuidar que el otro no cometa un error. Hoy podemos decir que esto habría que haberlo levantado antes porque ahora tenemos una situación económica más grave. Es muy fácil decirlo ahora, pero hace unos meses nosotros tuvimos una diferencia con Brasil, con el mundo entero, en cantidad de muertos. Nos había ido bárbaro.

—A usted se lo conoce como el “Rey de la Carne”. ¿A qué se está dedicando actualmente?

—Estoy preso, tengo una pulsera y estoy con arresto domiciliario. Tenía cuatrocientas carnicerías, tres frigoríficos y tres campos donde criaba mis vacas. Antes la gente podía comer asadito los fines de semana. Pero llegó Macri, convocó a todos los actores del gremio, menos a mí, y les preguntó por qué la carne valía la mitad de lo que valía en Europa. Y todos le dijeron que yo no los dejaba aumentar porque si aumentaban, yo me quedaba con todo el trabajo. Entonces me clausuró todos los negocios y duplicó el precio de la carne. Los que estamos en política sabemos que son las cosas así, yo no me lamento de nada. Los que nos metemos en política sabemos que nos puede pasar cualquier cosa.

—¿Usted dice que es inocente, a pesar del fallo de la justicia en su contra, y sugiere que está en prisión por ser opositor al gobierno anterior?

—No hay fallo definitivo de la justicia todavía. Hoy gozo de los principios de inocencia, como cualquiera, hasta tanto lo decida la Corte. Es un invento, no robé un solo peso, no tengo cuentas en el extranjero, jamás entré al blanqueo y no me compraron absolutamente nada. Tenía negocios y trabajaba. Ese es el único daño que hemos hecho nosotros y, claro, estar en política. Son una manga de delincuentes, Macri y toda su banda. A mí no me hicieron nada, el daño se lo hicieron al país. Ahora, a nosotros nos quedó la deuda y ellos se llevaron la guita. A los seis meses de su gobierno, empecé a criticarlo y a decir las cosas cómo eran. Entonces, me cerraron los negocios pero yo seguía hablando. Después, me metieron preso y sigo hablando.

—¿Hizo algo bien Macri?

—No hizo absolutamente nada bien. Dejó un país endeudado, cien mil millones de dólares. ¿Se acuerdan que pedían plata todos los días? Hasta que le dijeron que no había más plata y se fue al Fondo. El trabajo no funcionó, le dio las empresas a los amigos, las autopistas vencían y, sin embargo, le dio la concesión por diez años más, sin ningún arreglo. Se quedaron con todo. Resulta que nosotros llegamos, teniendo pandemia y la gran deuda que dejaron y no pedimos un solo peso.

—En este Ciclo de Entrevistas Juan Grabois dijo que los pobres “solamente tienen un modo de acceso a la tierra, que es la ocupación”. ¿Usted qué piensa?

—Estoy de acuerdo. En nuestro país hay dos miradas: si los pobres toman tierras para poder vivir, son delincuentes, pero si los ricos se quedan con Costa Salguero, con tierras detrás del Sheraton y mil negocios más, está todo bien. El gobierno nacional tiene muchas tierras. Nosotros tendríamos que darle tierras a toda la gente que vive en la villa y acompañarlos a producir, a armar cooperativas y financiarlos. Solucionamos dos problemas: la vivienda y el trabajo.

—Después de tantos años, ¿qué puede decir hoy sobre la pelea que tuvo en televisión con Mauro Viale?

—Yo creo que una de las cosas más cómicas que ha pasado en esa pelea fue cuando entró un señor, el portero del canal, y se acercó y le pegó tres patadas a Viale. Ese ha sido un momento fantástico. Lo echaron después al portero. Pero había muchos que le tenían bronca a Viale. Mucha gente me decía por la calle, esa piña que le diste fue en nombre mío.

—¿Se arrepiente de algo de esa pelea?

—No, de qué me voy a arrepentir. Me arrepiento es de no haberle dado otro derechazo a Viale. Eso es de lo único que me arrepiento. ¿Cómo me voy a arrepentir de un tipo que me dijo que yo tuve algo que ver con la bomba de la AMIA, cuando yo nunca fui llamado a declarar? ¿A un tipo que que me dijo que participé en un atentado? Ese día yo me acerqué y le dije que se tenía que arrepentir. Si él se arrepentía en ese momento, no pasaba nada. Pero al contrario, me dijo: “No, vamos, que usted y yo sabemos bien las cosas”. Yo tenía que dejarlo en claro, tenía que aclararlo. Tengo muchos hijos, sino me matan a uno. Eso fue todo lo que pensé en ese momento.

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Soy un hombre grande, que tengo mucha experiencia y conocimiento. En determinado momento, nosotros tenemos dificultades y siempre aparece alguno que dice que hay que irse del país. Conozco muchos amigos que se han ido y volvieron. No hay como vivir en tu país, hay que luchar acá. Es mentira que si sos gringo en otro lado y te va a ir mucho mejor, al contrario. Por eso a ustedes que son jóvenes, no se dejen engrupir que la única salida es Ezeiza. Mentira, es la peor salida. Es preferible comer sopa en nuestro país y no caviar en otro. No se equivoquen, que este es el mejor país del mundo y muy rico. Lo hemos gobernado mal desgraciadamente. Tenemos de todo, no hay problemas raciales, la tierra más fértil del mundo, un régimen de lluvia extraordinario, producimos de todo, tenemos petróleo, gas, agua, de todo. ¡Y viva Perón!

Por Gabriel Irungaray y Sol Laila Gómez

Estudiantes de Periodismo

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL