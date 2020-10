Diego Santilli: “Me encantaría que Rogríguez Larreta fuera el candidato a presidente”

Diego Santilli visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Destacó la proyección política de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal y de los intendentes de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. “La oposición debe llegar unida para conformar una oferta electoral que nos permita recuperar y reconquistar el poder”, aseguró.

Por otra parte, en relación a su futuro político destacó: “Me hubiera gustado ser jefe de Gobierno de la Ciudad, pero el problema es que ya no puedo”. A la vez que se refirió al trabajo que se hizo para contener el coronavirus. “La Ciudad de Buenos Aires multiplicó por cuatro su capacidad instalada”, sostuvo Santilli en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación,

—En una posible primaria para las presidenciales de 2023, ¿usted apoyaría a Mauricio Macri o a Horacio Rodríguez Larreta?

—Nosotros tenemos que llegar al 2023 todos juntos. La oposición debe llegar unida para conformar una oferta electoral que nos permita recuperar y reconquistar el poder. Me refiero al PRO, Cambiemos, Unión Cívica Radical, Confianza Pública y todos los partidos que nos acompañan. Es muy apresurado hablar de quién va a ser el candidato en 2023. Tenemos que tener una síntesis y el mejor de nuestro espacio tiene que liderar ese proceso. Obviamente, a mí me gustaría que sea el candidato sea Horacio, pero ya me estás preguntando una propuesta personal. A mí me gustaría que ese liderazgo lo tenga Horacio, pero no me puedo cerrar a que deba ser de una manera u otra.

—Proyectando su carrera política, ¿Le gustaría ser Jefe de Gobierno en CABA o saltar a la Provincia de Buenos Aires?

—Claramente, me hubiese gustado ser jefe de Gobierno de la Ciudad, pero el problema es que ya no puedo. El otro día un colega periodista de Perfil me pregunto cuál fue la negociación más difícil en mi vida y yo le dije que fue la que hice conmigo mismo, que fue cuando Horacio me pidió ser nuevamente vicejefe de Gobierno. Acepté acompañarlo nuevamente porque estos primeros cuatro años de trabajo fueron hermosos. Pero al decirle que sí, tomaba la decisión de no poder ser Jefe de Gobierno en 2023, que era algo que me apasiona, que me encanta. Me hubiera gustado ser Jefe de Gobierno. Pero para mi es ciencia ficción el 2023. Lo que yo sí creo es que voy a estar en un proyecto colectivo, lo que siempre ha sido mi vida, yo he tomado una decisión no en función de lo personal sino en función de lo colectivo. Voy a hacer lo que le sirva al espacio colectivo que estamos construyendo de cara al 2023 y estaré donde mi espacio requiera que esté.

—¿Imagina la posibilidad de que en algún momento usted sea presidente?

—Hoy siento que Horacio tiene una valoración de la gente altísima y mi trabajo personal es ayudarlo a él. Después, en lo colectivo como espacio, a mí me gustaría que Horacio fuera el candidato a presidente. Uno nunca descarta más apetencias personales, pero si vos me preguntas a mí, yo estoy trabajando en consolidar el espacio que está liderando Horacio en la Ciudad, en consolidar el espacio que lidera María Eugenia Vidal en la Provincia, consolidar el espacio que tienen los intendentes. María Eugenia y los intendentes son nuestra columna vertebral en la provincia de Buenos Aires para volver a tener un proyecto de poder que nos permita en 2023 llegar a la Presidencia y eso requiere de la unidad de la oposición y de la construcción de alternativa electoral para el 2023.

—Como usted no puede ser el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad. ¿Le gustaría que fuera María Eugenia Vidal?

—A mi María Eugenia me gusta en todos lados. Creo que es una dirigente de primer nivel, es un cuadro político extraordinario. Una mujer que tiene una vocación y una capacidad extraordinaria. No nos olvidemos que en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un trabajo en conjunto con Martín Lousteau, Elisa Carrió. Tenemos un trabajo profundo en la Ciudad. Vidal me gusta donde decida ir.

—¿Qué opinión tiene sobre lo que Macri definió como los “filoperonistas”?

—Creo que Mauricio hizo una autocrítica sobre su persona. Dijo que yo debí meterme más, debí haber estado más presente. Yo lo que sí creo es que todas son personas muy valiosas y necesarias para la construcción de un 2023. Me refiero a que hay que sostener nuestro trabajo en conjunto con el radicalismo, con la Coalición Cívica, me refiero a Cornejo, Negri, Lousteau, los gobernadores radicales, Carrió, Maxi Ferraro, Paula Oliveto, Horacio, María Eugenia, Mauricio y los intendentes de la Provincia, que son la columna vertebral, Jorge Macriu, Grindetti, Garro, Valenzuela, Montenegro, más los intendentes radicales. Nosotros tenemos que construir ese segmento. Y también, esa cabeza peronista que nos acompañó. Nosotros tenemos que construir una alternativa más competitiva de cara a 2023. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Ciudad de Buenos Aires no pudieron equiparar la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenés que poder ampliar tu oferta electoral para sumar masa crítica para poder hacer una alternativa política capaz de gobernar, capaz de ganar primero, pero también, capaz de gobernar. Y ahí está el desafío también de la construcción de la nueva alternativa electoral.

—¿Qué evaluación hace del aislamiento social luego de siete meses de confinamiento?

—El aislamiento social, preventivo y obligatorio de marzo nos permitió prepararnos físicamente, técnicamente y de recursos humanos a una ciudad que tenía una capacidad instalada muy importante. Igualmente, para enfrentar esta pandemia no era suficiente. La Ciudad de Buenos Aires multiplicó por cuatro su capacidad instalada. Le agregamos 1.500 camas nuevas a lo que ya teníamos. Hicimos un montón de baterías que pusimos a disposición de la ciudadanía para llevar ese aislamiento lo mejor posible. El 17 de julio arrancamos una etapa de puesta en marcha en la recuperación de puestos de trabajo, de las pymes que en esta ciudad generan 7 de cada 10 puestos de trabajos. Ya recuperamos el 100% de la actividad comercial, industrial y parte de la actividad gastronómica. El personal doméstico ya está trabajando, se empezó con todas las actividades al aire libre, está trabajando el 100% en la construcción. Después tenés las actividades culturales al aire libre y también las recreativas. Estamos en esa etapa, que a pesar de las aperturas que fuimos generando, los casos fueron bajando con lo cual nos permitió este tipo de actividades en la Ciudad de Buenos Aires.

—¿Qué opina sobre los linchamientos a delincuentes?

—Yo no creo en los linchamientos ni en la justicia por mano propia. Definitivamente, algo está pasando que el Estado no está llegando desde las diferentes aristas: social, habitacional y laboral. Pero hay una arista que al Estado le tiene que importar que es la seguridad y no es una cuestión mágica o poner más policías. No necesariamente más policías es más seguridad, es tener un programa integral que implica la creación de una nueva policía. Todo eso tiene una explicación que es en base al mapa del delito que hacen los ciudadanos en base al despliegue territorial, todo eso tiene una explicación. Ya hay un sinónimo de controlar a la policía, ya no hay más asuntos internos, hay asuntos externos: hay un civil que controla el accionar de la policía, y si hay alguien que se sintió ultrajado por una mala operación policial entra un civil al análisis de la operación. Cada operativo que nosotros hacemos esta filmado y se arma un sumario y se verifica la actuación policial, todo eso llevo a bajar el delito no es una sola cosa.

—Usted afirmó que la Ciudad había retrocedido en materia del delito y de seguridad en comparación con números de hace 20 años. ¿Esas cifras se deben a la cuarentena o a las acciones que han tomado desde gobierno porteño?

—El año pasado cerró todos los delitos a la baja. Cuando uno mira, desde el año 2000 al 2019 es la mayor baja en los últimos diecinueve años en todos los ámbitos: robo, hurto, homicidio doloso, robo en moto y robo a mano armada. Todos los delitos cayeron como hace veinte años atrás. Algunos con más intensidad que otros. El robo en febrero cayó un 11% y sin pandemia. En marzo, cayó un 33% más. En abril, el mes de la pandemia donde no había movilidad, cayó un 65%. Con lo cual, la pandemia por supuesto tiró más abajo los delitos de donde estaban. Nosotros medimos todos los días, todas las semanas, todos los meses. Para nosotros es muy importante ese análisis, porque podemos trabajar sobre esos delitos. Hoy tenemos varias formas de denunciar delitos: el 911; si vas a la Comisaria te toma la denuncia un policía; también la podés hacer en cualquier Comisaria de toda la Ciudad; por Whatsapp; por mail; al 0800 que te comunica con un fiscal; las pantallas dentro de la Comisaria por si no querés que no te atienda un policía. Y todo eso va al mapa del delito. Desde ahí nosotros podemos distribuir la operación de los policías de dónde se paran a dónde caminan, por dónde van los patrulleros. Así el delito está aflorando.

—¿Por qué aún siguen existiendo barrios vulnerables después de tantas décadas de crecimiento en la Ciudad?

—En los últimos cuatro años hemos hecho el proceso de construcción de viviendas más grande de la Ciudad. No recuerdo un proceso de cuatro años donde se hayan construido tantas viviendas. Me refiero a la Villa 20, Papa Francisco, Rodrigo Bueno, Los Piletones y la Villa Olímpica. Estamos terminando la parte costera que da a la 21-24, que es la única parte que nos queda todavía con viviendas precarias. Hicimos el barrio de Parque Patricios, atrás de la cancha de Huracán, hicimos la Avenida Sáenz en Pompeya y el Barrio 31. Todos esos complejos habitacionales fue un proceso de inversión monumental. Pero no te alcanza para la población que crece todos los años.

—Le agradecemos por participar del Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y lo invitamos a cerrar con un comentario final que usted quiera realizar.

—Simplemente decirles que nuestro país requiere que se hagan muchas de estas reuniones, muchos de estos zooms. Que el intercambio de ideas de propuestas es lo que se tiene que hacer para construir una Argentina mejor. Cuando uno mira nuestros vecinos, empezás a ver que Chile pudo mantener un tiempo sostenido de crecimiento, que Perú puede mantener un periodo sostenido de crecimiento, que Uruguay puede mantener un tiempo sostenido de crecimiento y eso habla de que nosotros tenemos que poder encontrar puntos de común acuerdo de cómo sacar el país adelante. Implica generar trabajo, cambiar planes por puestos de trabajo genuinos. Construir coincidencias básicas en términos de la seguridad es igual a la libertad, la seguridad no es un tema que haya que declamar es algo que hay que lograr como sociedad. Y la mejor manera de construir eso es dialogando, preguntándonos, respondiéndonos, encontrando puntos de común acuerdo. Yo creo que la Argentina que viene es esa, en la que nosotros podamos meter a todos dentro de una mesa, sentar a los representantes de los trabajadores, a los empresarios, a las pymes, al poder político y a las instituciones en una mesa y decir que tenemos que dar trabajo en este país. Es la única manera de darnos dignidad a todos, con educación pública de calidad. Les agradezco a ustedes y estoy disponible todas las veces que lo requieran.

Por Jerónimo FioraniBarbini, Gonzalo Aragón y Gonzalo Martinez

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil