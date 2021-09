Fontevecchia, Brumana, Barbieri y Perczyk cerraron el 3º Foro de Líderes por la Educación

El evento impulsado por PERFIL cerró este martes 21 de septiembre en el Centro Cultural Kirchner, tras una intensa jornada en la que intelectuales, funcionarios de todos los niveles del sistema educativo, referentes del mundo científico, empresarios y estudiantes, confluyeron para repensar sobre la coyuntura en el país.

La doctora Luisa Brumana tuvo a su cargo la apertura del panel de cierre del foro. “Sabemos que cerca de 47 millones retornaron a clases presenciales gracias al esfuerzo de muchos países. Argentina es uno de ellos. Desde UNICEF junto con la ONU hemos cooperado desde el principio de la pandemia con el plan de respuesta de la educación”.

“Los datos que tenemos. Hay otro logro muestran que se ha logrado que en el 2do semestre el 97% de las instituciones ha logrado el retorno masivo a las aulas”, explicó la doctora Brumana.

Una buena señal en épocas signadas por la polarización

En ese marco, indicó que “para lograr la educación de todos y todas a futuro es importan analizar las enseñanzas de la pandemia. En particular, los datos nos alertaron sobre la profundización de las desigualdades. Los mas afectados fueron aquellos que están en hogares de mayor vulnerabilidad, aquellos aislados y con discapacidades”.

A su turno, el Ceo del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, destacó que el Foro de Líderes por la Educación entra en su tercer año, no habiéndose interrumpido por la pandemia. "Es un gesto de resiliencia por el que me siento orgulloso", indicó Fontevecchia.

Jorge Fontevecchia calificó como "exitoso" al foro y señaló: "Hay que destacar que también se realizó cuando gobernaba una fuerza de distinto signo. Es una buena señal que hayan coincidido. También advirtió que Jaime Perczyk, flamante ministro de educación participó como expositor en los dos foros anteriores. "Hoy lo tenemos aquí como ministro, lo que nos permite ratificar la coincidencia bajo gobierno de distintos signos", insistió en el concepto.

Un millón de alumnos fuera de la escuela, el desafío del nuevo ministro de educación

Precisamente Perczyk, se refirió a la realidad de uno de los sectores más conflictuados en el contexto actual, el nivel secundario. En ese sentido destacó que el presidente Alberto Fernández se refiere a que ese nivel debe estar vinculado al mundo del trabajo. "El secundario es aprender a trabajar" sintetizó.

Ministros de Educación de todo el país discutieron sobre el impacto del Covid

"Tenemos que empezar a construir una normalidad plena en la escuela argentina, con un nivel de vacunación del 100% en los docentes, tenemos la obligación de ir a una vida normal en la escuela, que es también la posibilidad de que las familias recuperen su vida normal". resaltó el flamante ministro, en una de sus primeras actividades al frente del área.

"Casi un millón de chicos entre los que se fueron y los que tienen una relación intermitente con la escuela. Los tenemos que buscar" dijo Perczyk.

"A veces decimos que los chicos no pudieron aprender y hay que hacer la formulación completa, no pudimos enseñarles", destacó el ministro de educación del país. "Soy optimista, me parece esencial que discutamos, que instalemos el debate, los presupuestos, y es un logro de la editorial que se mantiene en momentos mejores y peores", cerró el funcionario.