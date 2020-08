Graciela Ocaña: "No es una reforma, sino un intento de cooptación de la Justicia"

Graciela Ocaña visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Avaló la marcha del 17A y justificó: "Fue una manifestación de ciudadanos que se han expresado por aspectos que tienen que ver con el agotamiento". También lanzó críticas hacia la reforma judicial sentenciando que "no es el proyecto que Alberto quería", a la vez que remarcó que Cristina Kirchner ejerce "un poder desde las sombras".

Por otra parte, la diputada nacional respaldó la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. "Hace un trabajo muy importante con el control de la pandemia en la Ciudad", elogió. Y por último, criticó al ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. "Está más en la televisión que preocupándose por la seguridad de la provincia de Buenos Aires", disparó Ocaña en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿La protesta del 17A podrá tener impacto en las próximas elecciones?

—Creo que fue una marcha de ciudadanos que en todo el país se han expresado por aspectos que tienen que ver con el agotamiento por el aislamiento sobre todo en la región metropolitana y la situación económica. La mayor parte de los pedidos tenía que ver con la institucionalidad de rechazar las reformas que busquen la impunidad de la vicepresidenta. No se puede poner a toda la Argentina en una agenda para lograr la impunidad de una familia, de Cristina, de sus hijos, y de los funcionarios que la acompañaron durante su gobierno. Claramente muestra un estado de decepción, aún en votantes del presidente Fernández que esperaban la agenda que había propuesto y que no tiene que ver con garantizar la impunidad a su vicepresidenta.

—En su momento integró el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo puede definir usted a la vicepresidenta en términos políticos?

—Integré el gabinete de Cristina y la conocí en la Cámara de Diputados, trabajando en las Comisiones de asuntos constitucionales y lavado de dinero. Hoy la vicepresidenta es el poder del gobierno de Alberto Fernández, que no está siguiendo su agenda o sus ideas y va en sentido contrario. Él muchas veces dice que quiere hacer todo lo que hizo Néstor Kirchner. Yo le diría al presidente que lo que tiene que hacer es retirar esa reforma judicial, aunque eso enoje mucho a Cristina. Ella es una mujer inteligente que busca cumplir sus deseos y creo que lo ha mostrado en sus dos presidencias. Ahora, lo está demostrando nuevamente. Creo que ejerce un poder en las sombras de las cosas que le interesan a ella.

Graciela Ocaña impulsó a su marido como funcionario porteño

—Algunos analistas sostienen que la reforma judicial busca la impunidad de Cristina Kirchner. ¿Usted qué piensa?

—Creo que es negativa para la sociedad. Estamos en medio de una pandemia, la situación económica se ha agravado y más allá de la necesidad de debatir sobre cambios en la justicia, no es el momento. El fondo de la discusión tiene tres aspectos, uno es el proyecto que ha ingresado a la Cámara de Senadores. Es inadecuado porque va en sentido contrario de los cambios que se habían propuesto, por ejemplo, en el programa Justicia 2020. Incluso con los que el Congreso de la Nación había votado respecto de quién encabeza la acción penal. El proyecto planteado nombra a más cantidad de jueces, sobre todo en el ámbito metropolitano, que no se entiende. Le da al Gobierno esa posibilidad de nombramientos que son inadecuados en un procedimiento que no es el de la Constitución y en ese sentido también me opongo. Y lo otro que tiene que ver con el Ministerio Público y la Corte Suprema a cargo de esta comisión asesora que encabeza el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando querés hacer una reforma a la justicia y los que están a cargo son los abogados de los imputados, me parece que no es el camino adecuado.

—¿Considera, entonces, que el proyecto de reforma judicial es un proyecto de Cristina y no de Alberto?

—Es un proyecto que busca justamente generar espacios de poder. No es el proyecto original que Alberto Fernández hubiera mandado, ni el que Gustavo Beliz hubiera mandado. Además de eso, también está el hecho de tratar de sacar a algunos jueces que le molestan a Cristina, a través de una maniobra en el Consejo de la Magistratura. La verdad es que uno ve que no es una reforma, sino un intento de cooptación de la Justicia y esto es lo más grave.

—Usted ha hecho una propuesta para crear una Comisión Especial Investigadora sobre el tema de violencia institucional, ¿cree que Berni debería dejar su cargo para que se investigue la muerte de Facundo Astudillo Castro?

—Yo creo que la muerte de Facundo debe investigarla la justicia. Tampoco voy a decir que Berni es el responsable, no lo sé. Pero evidentemente aquí hay una madre que hace más de cien días está buscando a su hijo que está desaparecido. Y lo que me preocupa de Berni, es que pase más tiempo en los canales de televisión que garantizando la seguridad de los bonaerenses. Hay muchos otros casos en todo el país. Por eso, nosotros estamos auspiciando desde nuestro espacio, la creación de esta comisión bicameral para investigar la violencia institucional que se está produciendo. Y que, yo creo que la pandemia la ha agravado.

—¿Usted considera que Alberto es un títere de Cristina?

—Considero que el poder lo tiene Cristina. A tal punto, que el Presidente cuando vino el 1° de marzo al Congreso, nos había dicho que esa semana iba a ingresar el proyecto. Es evidente que el proyecto original no es el proyecto que llegó ahora al Senado. Tuvo muchos cambios y por eso también se dilató en el tiempo. Me parece la sociedad siente que hay un presidente que no es sensible a lo que les pasa a los ciudadanos todos los días.

—¿Qué piensa sobre las diferencias que manifestó Horacio Rodríguez Larreta sobre la marcha del 17A?

—No tenemos ninguna discusión de que la marcha fue una manifestación de ciudadanos que tienen todo el derecho, lo garantiza la Constitución. Creo que Rodríguez Larreta está haciendo un trabajo muy importante con el control de la pandemia en la Ciudad. Debe estar preocupado como todos por la situación que se está dando en el área metropolitana pero también estamos trabajando desde la Ciudad para empezar con las aperturas. Se han autorizado todos los trabajos profesionales independientes y creo que la Ciudad está retomando esta nueva normalidad. Hasta que no haya alguna vacuna definitiva o una cura establecida, vamos a tratar de convivir con el virus. En ese marco las preocupaciones son distintas pero todos respetamos la decisión de los ciudadanos en nuestro espacio de Juntos por el Cambio.

—¿Desde su experiencia como ministra de Salud, tiene alguna crítica a Ginés García del manejo de la pandemia?

—Me tocó manejar una pandemia de la gripe H1N1 y tomamos medidas mucho más rápido que el ministro. Creo que se quedó con una idea de que la pandemia no iba a llegar o iba a demorarse varios meses. Así lo expreso públicamente en enero y febrero. Argentina llega rápido a una cuarentena por no tomar medidas preventivas como suspender los vuelos en los aeropuertos y tampoco se aprovisionó. Nosotros con el H1N1 compramos todo el stock disponible de elementos tanto de protección para el personal como de medicamentos. También cerramos inmediatamente los vuelos, muchos nos criticaron en ese momento. La cuarentena, en un primer momento, era interesante porque había que preparar el sistema de salud. Extenderla tanto tiempo me parece que no fue muy inteligente y creo que ahora estamos pagando las consecuencias porque estamos en el momento de mayor pico en el área metropolitana y prácticamente se hace imposible continuar aislado para la sociedad. Hay mucha movilidad sobre todo en el conurbano y eso hace que los contagios suban día a día.

Ocaña: "El Gobierno no gira los fondos para los servicios de PAMI"

—Ha sido una persona que ha pasado por distintos espacios. ¿Cómo hace para manejar sus convicciones?

—Yo me manejo por mis valores. A mí me importa la política como una cuestión de transformación, de mejorar la vida de la población. Nunca me gustó calentar sillas. Por eso, cuando sentí que no se hacía lo que a mí me parecía que había que hacer, por ejemplo, en Salud, renuncié. Siempre en el poder es más fácil quedarse que irse, eso no tengas dudas. Y cuando me hice cargo del PAMI, creo que eso fue transformador en la institución. Y sirvió a mucha gente. Eso me parece que es lo más importante.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y la invitamos a realizar algún comentario final para cerrar el reportaje.

—Felicitarlos e incentivarlos. Yo tengo que reconocer que soy una periodista frustrada, pero cumplen un rol muy importante en la sociedad. Creo que el periodismo va a ser central porque hoy, con tanta información, es necesario poder saber cuál es real y cual no. Los felicito y espero que todos puedan cumplir su sueño, que es lo más importante en la vida hacer lo que uno le gusta.



Por Gonzalo Aragon, Patricia Manni y Candela Civitareale

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil.