Massa criticó a Luis Juez por su faltazo: "Le falta el respeto a sus compañeros de bloque"

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, criticó al legislador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, que no votó una parte de la ampliación del Presupuesto porque se encontraba en una comunicación telefónica con un medio periodístico. "Lo más grave es que le falta el respeto a sus compañeros de bloque", apuntó.

En diálogo con C5N, Massa aseguró que el diputado por Córdoba "le falta el respeto a sus compañeros que se quedaron ayer hasta las 3 am trabajando". "Ayer tuvimos muchas votaciones en particular. El compromiso con el país se demuestra ahí", expresó.

"Doy por descontado que aquellos que planteaban que el Congreso tenía que seguir abierto van a convalidar que seguimos trabajando. Hay temas muy importantes, está el tema de la emergencia turística, suspensión de desarrollos de comercios que necesitan respuesta, hay temas que tienen que ver con convalidad dnus como la suspensión de despidos... Me parece que hay demasiada obligación y demasiada incertidumbre en la gente como para no sentarse a seguir resolviendo problemas que es para lo que les pagan el sueldo a diputados y diputadas", manifestó el presidente de la Cámara baja.

Por su lado, Luis Juez explicó que no votó una parte de la ampliación del Presupuesto en la sesión de este martes porque se encontraba en una comunicación telefónica con un medio periodístico y olvidó desconectarse del sistema.

Además, el legislador opositor cuestionó duramente la sesiones virtuales y aseguró que "este sistema es una mentira". "Yo tendría que haberme desconectado, pero no lo hice porque no se, me olvidé", reconoció Juez, que votó de forma negativa la ampliación del Presupuesto en general, pero no lo hizo en particular porque había comprometido su participación en un programa de televisión.

En declaraciones al programa "Todos Juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, el cordobés resaltó que "mañana termina el acuerdo (por las sesiones virtuales en Diputados) y habrá que ir a Buenos Aires o pensar otro lugar" para debatir.

"¿Te imaginás este mecanismo para discutir la reforma judicial?", se preguntó Juez. "Yo estaba usando el celular, presente estaba, y me pedían que votara en particular, pero viste... terminamos a la 1.30. Yo lo entiendo a Sergio Massa, ellos se sienten muy cómodos con este mecanismo, pero es absolutamente denigrante, no se escuchan unos a los otros", remarcó el diputado nacional. A la vez, recordó que sugirió "por 5 meses" ir a sesiones al interior pero "ni pelota", y señaló: "Hay una mirada muy porteña de todo".

Durante la sesión, la ausencia de cordobés a la hora de la votación molestó a Massa, que pidió: "¿Dónde está el diputado Juez? Abrile el micrófono". "El diputado Luis Juez está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar", subrayó el titular de la Cámara baja.

