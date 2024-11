4 conciertos internacionales para elegir ya

Joaquín Sofredini

No es una presentación de un disco, no es una simple función. Después de cinco años, Joaquín Sofredini vuelve al país para compartir un show especial, en el que estará presentando sus nuevas canciones. Desde el pop en inglés al folklore de su tierra natal, este camaleónico artista promete llevarnos en un viaje de contrastes y colores muy disímiles, pero con la peculiaridad de que todo se torna natural en la sinceridad de su voz. Una única función que se dará este jueves 28 de noviembre a las 21 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

Back to the Orchestra

Llega al Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) para llevar la banda sonora de nuestras vidas a otro nivel. El domingo 1 de diciembre, a las 20, Damian Mahler junto a más de 70 músicos sinfónicos repasarán las más sorprendentes e icónicas partituras de ciencia ficción de los años '70, '80 y '90. Las bandas sonoras de Volver al futuro, Star Wars, E.T., Batman, entre otras, serán recreadas en un impactante espectáculo audiovisual, que invitará a cada espectador a viajar a través de su propia historia, con la fuerza inusitada que brindan los recuerdos.

Mahler co-creó y dirige este ambicioso proyecto donde, a través de la música, se recorre la historia del cine fantástico en un espectáculo audiovisual que lleva a un nuevo horizonte la música sinfónica, y que ya ha conquistado audiencias alrededor del mundo. La mejor música de John Williams, Alan SIlvestri, Danny Elfman y muchos más reunidos en un concierto generan una experiencia única, que ya ha conquistado audiencias alrededor del mundo. Apoyado en visuales inéditas; convirtiendo a la propuesta en una experiencia de 360°, impactante para quien la presencie. Econtrá acá más info sobre las entradas.

God Save The Queen





El espectáculo internacional más deslumbrante sobre Queen vuelve al país para presentarse el jueves 19 de diciembre a las 21 el teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, CABA) como parte de su World Tour 2024. Con más de 25 años de trayectoria, la banda ha cautivado a audiencias en todo el mundo, siendo considerada el show más destacado sobre el cuarteto británico. Este nuevo espectáculo promete un recorrido emocionante por la discografía de la legendaria banda británica, desde sus inicios en 1973 hasta 1995, incluyendo un repertorio inolvidable de canciones como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" y "We Are the Champions".

El show no sólo revive la música de Queen, sino que también ofrece una experiencia visual espectacular. Con vestuarios auténticos, luces impactantes y efectos especiales, el show transporta al público al corazón de los conciertos que marcaron una era. Cada presentación recrea la atmósfera mágica de un recital de Freddie Mercury y compañía, convirtiéndose en un viaje emocionante para todas las generaciones. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Sergio Dalma

El cantautor regresará a la Argentina con su gira Sonríe porque estás en la foto. Así anuncia una presentación para el domingo 23 de Marzo de 2025 en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). Uno de los artistas internacionales más queridos por el público argentino, llega para celebrar sus 35 años de carrera musical, y promete ser un festín de emociones y recuerdos para sus fieles seguidores. Dalma supo transmitir en sus últimos trabajos un vitalismo y actitud renovados, que se reflejan en su sonido, lleno de toques ochentosos y melodías pegajosas, como la reciente “Madrid-Buenos Aires”.

Los conciertos en Argentina no sólo serán una celebración de su carrera, sino una oportunidad para disfrutar de himnos como “Bailar Pegados”, “El Mundo”, “Te amo”, “Yo no te pido la luna” y “Solo para ti”, entre otros. Cada tema promete llevar al público a un viaje emocional, donde la música y la alegría estarán garantizadas.

Tras tres décadas y media de trayectoria, continúa demostrando que la música es su gran pasión y que, a través de ella, logra conectar con sus fans de una manera única. Su mensaje es claro: “Sonríe porque estás en la foto”, un recordatorio de disfrutar cada momento y de vivir intensamente. Encontrá acá más info sobre las entradas.