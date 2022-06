Alegría: Eros Ramazzotti volverá a cantar en la Argentina en diciembre

Eros Ranazzotti vuelve a nuestro país como parte de su gira Battito Infinito World Tour, un proyecto internacional que combina su nuevo lanzamiento discográfico, Latido Infinito, con presentaciones en los escenarios más importantes del mundo. Será una aventura majestuosa del cantautor que ha batido récords y quien en más de 35 años de carrera ha vendido 70 millones de discos y conseguido más de 2 mil millones de reproducciones en todo el mundo. El reencuentro del romano con sus fans argentinos será en el Movistar Arena el 2 de diciembre y promete hacer canciones históricas que han contribuido al éxito así como los nuevos temas de su próximo trabajo discográfico que estará disponible a partir del 16 de septiembre.

"He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mí y de mi historia. No veo la hora de volver a abrazar a mis fans de todo el mundo porque creo que esta es la mejor manera de afrontar este complejo momento y de empezar a hacer música de nuevo. Juntos", dijo el astro tras el anuncio.

Después de los conciertos de muestra en Sevilla, Agrigento, Verona, Atenas y Cesarea, el 30 de octubre comenzará en Los Ángeles, con la primera parte de la gira que incluye a América del Norte, Central y del Sur, y luego llegará a Europa de febrero a mayo de 2023, con 10 fechas en Italia y hasta una en Rumania.

Lo más nuevo y lo histórico

Acaba de llegar la primera pieza del disco denominado Latido infinito: el single Ama, un himno a la libertad, una invitación a amar como quieras, sin límites, fronteras ni barreras, y a celebrar este sentimiento en todas sus formas y facetas. Este es el video clip:

Eros Ramazzotti es sin duda uno de los artistas más exitosos, con canciones que han dejado huella en la historia de la música italiana y se han oído por todo el mundo. Después de 14 álbumes de estudio, giras europeas y mundiales completamente agotadas, celebra 35 años de carrera. El último álbum con canciones inéditas de Eros, "Vita ce n'è", data de 2018, seguido de una colosal gira. Marca el inicio del proyecto de remasterización y reedición en vinilo y en formato digital de los discos que han marcado su recorrido artístico, un viaje musical por múltiples etapas para redescubrir un catálogo atemporal: "Dove C'è Musica", "Nuovi Eroi", "Tutte Storie", "ER9S", "Stilelibero", "In Ogni Senso", "In Certi Momenti".

Su gran éxito comenzó cuando el joven artista de Roma llegó a la final de la competición Voci Nuove di Castrocaro con "Rock 80", la canción que le consiguió su primer contrato discográfico. En 1982 lanzó su primer single, "Ad un amico", y en 1984 triunfó entre los "jóvenes prometedores" en el Festival de Sanremo con "Terra promessa", que se publicó por toda Europa, marcando el inicio de su carrera como artista internacional: a partir de este momento, todos sus discos saldrían también en versión en español. La consagración oficial de Eros Ramazzotti como artista internacional llegó en abril de 1990, con el lanzamiento de su quinto disco, "In ogni senso", en 15 países.

El día de su quincuagésimo cumpleaños se lanzó como sorpresa el sencillo "Io Prima Di Te", anticipándose al lanzamiento de "Noi Due", una edición especial de su álbum "Noi".