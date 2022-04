Rodolfo Valss estrena unipersonal en el que repasa 40 años de carrera

En el mundo del espectáculo hay carreras que tienen altibajos, algunas acaban rápidamente y otras transcienden y se potencian, prolongándose en el tiempo, para disfrute del espectador. Este último es el caso de Rodolfo Valss, actor, cantante, intérprete, cuyo paso por los musicales más importantes que se presentaron en la Argentina siempre fue con una entrega total, hacen que el espectador porteño lo recuerde con cariño y admiración. Y que no se sorprenda cuando este talentoso hombre, conocido como "el señor del musical" anuncia que celebra sus 40 años de carrera con un unipersonal muy particular, Un ritual.

Y ya celebramos por anticipado el estreno de este espectáculo, en Border (Godoy Cruz 1838, CABA), el 5 de mayo a las 20, porque sabemos que vamos a disfrutarlo. Si bien Valss brilló en Sunset Boulevard, Los Miserables, Chicago, El diluvio que viene, Eva, La Bella y la Bestia y muchos más, lo que confesó en una entrevista vía Zoom, entre una clase y otra que dicta pues también comparte su experiencia y aprendizaje con otras personas, fue que no va a hacer temas de musical en este espectáculo sino que va a contar su historia a través de las canciones que marcaron ciertos momentos de su vida. Con esa voz tan particular que tiene, profunda y cálida, esto fue lo que nos dijo:

Vale la pena aclarar que en el show que se podrá ver todos los jueves estará acompañado por el gran pianista Hernán Matorra y dirección de Malena Albarracin. Y recordar que, entre otros galardones, Rodolfo recibió los premios ACE, Florencio Sánchez, Konex y Hugo.

Encontrá acá más info sobre las entradas.