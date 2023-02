Alex Pandev refleja el amor femenino en un unipersonal ácido y musical

Nacida en Tel Aviv, vivió desde los 17 años en Francia y hace unos cinco se enamoró de la Argentina. Desde ese momento Alex Pandev vive entre dos continentes junto a su compañero de vida, el reconocido músico y percusionista de jazz cordobés Minino Garay, radicado en París desde hace ya 30 años. Por sus venas corre sangre rusa, macedonia, búlgara, alemana y tártara, aunque su espíritu es francés; su identidad, judía y su corazón, porteño. El humor europeo, al igual que su contagioso desenfado, es algo que le brota por los poros a esta artista autodefinida como "urbana extrema y hyper girly".

Buceadora incansable del alma femenina, protagoniza los miércoles de febrero su unipersonal La vida no viene sola, en Borges 1975 (CABA), donde muestra cómo viven las mujeres el amor y le da una vuelta de tuerca al explorar "la conquista de sí misma después de estar sometida a un hombre enamorada del amor. Es una comedia muy cantada y actuada basada en una canción que escribí hace poco. No es ni una obra de teatro ni un concierto, es una propuesta furiosamente hormonal y parisina con mi mirada muy ácida. Ojo que no es contra los hombres, para nada. Habla de la chica de hoy enfrente al amor. Porque todas las mujeres están buscando el amor y los hombres no saben cómo manejarlas", según explica al autora y protagonista por vía telefónica. A continuación, la canción que dio origen al espectáculo., para ponernos en clima:

Autora y guionista, sus columnas en la revista Marie Claire sirvieron de punto de partida para esta propuesta en la que está acompañada por Riki Proz en el piano. "Tengo una imaginación muy rica. La gente piensa que todo lo que escribo me pasa a mi. Pero es el resultado de muchísimas confidencias de amigas y de la observación. En el unipersonal estoy acompañada magníficamente por un pianista divino y además tuve el gran honor de haber completado la obra bajo de la mirada de la enorme Lía Jelín, un ser increíble de juventud y de rebeldía. Me prestó su mirada y me dió varias propuestas escénicas que me ayudaron a completar la puesta", aclara.

A pedido del público, este espectáculo continúa durante todo febrero, lo que le permite a Pandev disfrutar del "placer totalmente indecente a defender este personaje ante el público. Todas las canciones que canto tienen algo diferente: hago a mi manera dos francesas reconocidas, otras son originales hechas por mí, siempre con ritmos alegres, todo muy ecléctico para ilustrar lo que estoy actuando, para subrayarlo".

¿Y cómo se toma la platea masculina esta representación? "A los hombres también les encanta este espectáculo. Nada es en contra ellos, solamente una observación a veces políticamente incorrecta de mi parte, nunca vulgar, porque la vida sin ellos no tiene sentido. Estamos para estar juntos. Los machos hasta ahora lo toman muy bien, y si hay uno que lo tomaría mal...."

La dramaturgia de esta comedia pasa por todos los sentimientos de una historia de amor y Alex tiene la capacidad de hacer reír y llorar a la vez, no solamente por su manera de escribir sino también por su personalidad excéntrica, su impronta actoral, una formación histriónica que le permite plantarse en cada situación y en cada pieza de su repertorio con un toque único. Todos los ingredientes para pasar una hermosa noche con un personaje digno de Almodóvar. La intensidad del amor bajo las garras de una parisina que asegura que una desilusión de amor puede transformarse en una conquista de vida a pesar de todo.

Funciones los miércoles a las 21. Enocntrá acá más info sobre las entradas.