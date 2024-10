Alfredo Casero: "El primer Cha Cha Cha lo escribí en el tren Sarmiento"

Los fans están felices, no lo pueden creer: Cha Cha Cha, el icónico programa humorístico de la tele, vuelve a hacernos reír pero esta vez desde el teatro. De la mano de Alfredo Casero y Fabio Alberti, presentarán Ahora o nunca por cuatro únicas semanas en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA). Así la creación que marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, tendrá una propuesta renovada que promete mantener viva su esencia con un elenco de lujo: Romina Sznaider, Santiago Ríos, Diego Rivas, Lito Ming, Leo Raff, Flavio González, y Gustavo Ciancio. El estreno será el jueves 10 de octubre con funciones jueves, viernes y sábados.

El público podrá volver a disfrutar de personajes inolvidables como Juan Carlos Batman, un superhéroe que resuelve problemas particulares; Siddharta Kiwi, un hindú que propone soluciones absurdas a problemas cotidianos y Susana Bronstein, una madre judía, quien amenaza constantemente a su hija con quitarse la vida. Tampoco faltarán los clásicos sketchs como: CNM, Manuk, el doctor Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pómulo, Telescuela Técnica, Carlos Messina y Mañanas al pedo, entre otros.

Ya se palpita la fiesta que comienza esta semana y de esto conversamos con el propio Alfredo, a quien le preguntamos si siente la efervescencia, la alegría de los fans. Respondió a esto y anticipó cómo van a ser las funciones, "una distinta a la otra", según dijo en esta charla vía Zoom:

"Hay pibes que tienen 13 años, me paran en la calle y me dicen pedazos perfectos del programa -reveló Casero durante la entrevista-. Eso es porque los padres se lo hicieron ver y a muchos los abuelos. Hay tres generaciones de seguidores. Si lo querés hacer a propósito no te sale. Nunca pensé en el futuro cuando arranqué. El primer Cha Cha Cha lo escribí en el tren Sarmiento". Además reveló los motivos de las ausencias: "Capusotto no puede porque empieza su obra, Vivian El Jaber trabaja en Tootsie, la Flechner está haciendo una película en Uruguay... Fue algo que se nos ocurrió y tuvimos que llamar de urgencia a todos y ellos nos dijeron que lo quieren hacer. Por eso cada show va a ser diferente y quizás puedan estar en alguno".

Las funciones serán los jueves a las 20:30, los viernes a las 23:30 y los sábados a las 0:30. Cada vez falta menos para volver a verlos y escucharlos. Será una fiesta! Encontrá acá más info sobre las entradas.